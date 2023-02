Dos días a puro rock

En reciente informe de prensa la Secretaría de Cultura de la Municipalidad local difundió que el 3 y 4 de febrero a partir de las 21:00, en el Parque Balneario Municipal, se llevará a cabo la primera edición veraniega del ciclo más esperado: Rock sin Río.

En este primer encuentro se podrá disfrutar de las presentaciones de las siguientes agrupaciones rafaelinas emergentes y de destacada trayectoria:



Viernes 3 de febrero

La Lunatics; Yamil Jacobo &Trío; Es-Coupe; Nahu Pani Banda; El Tío.



Sábado 4 de febrero

Indefinidos; La Nona Taylor; Umbrhal; Fauno; 4 Sudakas.



En ambas jornadas además, se desarrollarán actividades especiales: entrevistas y proyecciones audiovisuales a cargo de Rafaela Tiene Rock y Lost Kidz, emprendedores, y Feria de Música y servicio de cantina.

Esta propuesta cuenta con la adhesión del Círculo de Músicos de Rafaela, respondiendo a un trabajo transversal constante que la Secretaría viene implementando con diversas agrupaciones; entre ellas CIMURA, Rafaela Tiene Rock y el club Quilmes.



Una breve reseña histórica de cada banda

-La Lunatics: son Astro U y Dynamo, chicos del género urbano rafaelino. Tienen 17 y 18 años.



-Nahu Pani Banda: es un proyecto conformado por Emanuel Stampanone, Joaquín Güll, Agustín Tonon y Nahuel Pani. Buscan un sonido propio mediante la fusión de géneros como el rock, funk, candombe, bossa nova, tango y folclore. La banda se consolidó después de grabar un primer material, que está siendo editado.



-Yamil Jacobo & Trío: luego de integrar Sopa Negra (2004-2012) y El Malpaso (2016-2018), en 2019 Yamil Jacobo da forma a su proyecto solista. Recientemente grabó el álbum "Sr. Blues" el cual se encuentra presentando, incluyendo a músicos invitados locales (S. Feck, R. Ingaramo y M. Cervetti), nacionales (Ricardo Tapia y Luis Robinson) e internacionales (Claudio Gabis). Se ha presentado en los festivales: Cosquín Rock (Argentina, 2009), Festival de Blues y Jazz Internacional (Colombia, 2018), Festival de Jazz de Rafaela (Argentina, 2019) y Durban International Blues Festival (Sudáfrica, 2019). Integrantes: Yamil Jacobo en guitarra y voz, Sebastián Feck en bajo, Maximiliano Cervetti en piano/teclado, y Federico Bertona en batería.



-El Tío: es una banda de rock con composiciones propias oriunda de Rafaela, que mezcla poderosos riffs de guitarra que se entreveran con estribillos pegadizos y letras profundas. Actualmente en formato power trío, la banda está formada por Pablo "Flaco" Gaitán en bajo y voz, Lucas "Pacho" Zbrun en guitarra y coros, y Damián Hollenstein en batería.



-Es-Coupe: es una banda de Rock and Roll pesado formada a principios del 2022 por exintegrantes de grandes bandas de rock de la ciudad de Rafaela. Chamo (guitarra) exMurder y 600s roll; Lucho Gómez (batería) ex600s roll y Atahualpa; Leo Garetto (guitarra) directo desde La Rola y Desangelados; a los cuales luego se uniría Bimbo Ambrosino (voz) de Los Diamantes; y Carlos Crudo (bajo) exIra.

La banda es fuertemente influenciada por grupos como Riff, AC/DC, Ratones Paranoicos y ZZ Top entre miles más. Dadas sus influencias, la banda le pone el sello de "Rock en serio" a lo que hacen en vivo.

-Indefinidos: es una crew de artistas musicales, conformado por cinco integrantes: Bangel, Varo, Job, Roshh y Franco Segovia. En los géneros que abarca su música podemos encontrar: Trap, Rap, R&b, Lo-fi, entre otros.

-Fauno: es una banda de pop punk que comenzó en 2019 como un proyecto de estudio entre Pedro Forni (guitarra) y Fran Calvinho (guitarra y voz). Eventualmente, después de probar con otros integrantes la formación se consolidó con Billy Borletto (batería) y Nacho Pieruccioni (bajo). En el 2022 hicieron su debut en vivo. Su primer EP de 6 canciones llamado The Price We Pay salió en el 2021 y en marzo del 2023 van a presentar su 2do EP de 6 canciones.



-La Nona Taylor: nace a fines de 1995 interpretando clásicos nacionales e internacionales. Con raíces estilísticas en el blues eléctrico va incorporando géneros como el funk, el rhythm and blues, el boogie, el soul, y el rock and roll entre otros. Su formación alternativa actual,- un power trío con un nuevo cantante-, mantiene viejas interpretaciones clásicas de La Nona e incorporando nuevas. Formación: Maxi Faldutti en voz, Diego Mateo en batería, Alberto Bellezze en bajo y Gabriel Keller en guitarra.



-4 Sudakas: es una banda de punk rock con 10 años de actividad en la escena local y alrededores, siempre apostando a canciones propias, las cuales se pueden escuchar en todas las plataformas. Integrantes: Ezequiel Hernández (bajo y coros), Bruno Borletto (batería), Mauricio Carignano (guitarra y voz).



-Umbrhal: comprende géneros como post-hardcore, metalcore, metal alternativo y pop-punk. Asimismo, sus letras abordan ideas, catarsis y experiencias siempre explayadas desde la subjetividad y considerando todo lo que puede afectar a la misma. La banda comenzó en plena pandemia siendo un grupo de WhatsApp que no conseguía bajista. Fue en septiembre de 2020 que pudieron encontrarse personalmente por primera vez los cinco integrantes e incluso componer parte de uno de sus temas.