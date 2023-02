"La uruguaya" ganadora en la sección oficial

"La uruguaya", comedia argentina dirigida por Ana García Blaya y el primer filme financiado por la Comunidad Orsai, que sigue las aventuras de un escritor que viaja a Montevideo para encontrarse con una chica 20 años menor que él, resultó ganadora de la sección "Visiones contemporáneas" en la selección oficial de la 5ta. edición del Festival de Cine Iberoamericano de Miami, publicó ElDestape.

La película, adaptada de la novela homónima escrita por Pedro Mairal y que había cosechado buenas críticas tras su première en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, fue premiada por el jurado conformado por Stella Holmes, Juan Crespo y Mercedes Hernández, quienes también otorgaron una mención especial a la cinta chilena "Allanamiento", de Tomás González Matos.

En "La uruguaya", Sebastián Arzeno encarna a Lucas Pereyra, un escritor que atraviesa sus cuarenta y que protagonizará una serie de desventuras durante un viaje relámpago a la capital uruguaya para buscar un pago en dólares por la venta de un libro que todavía no había entregado.

Pero aunque aprovecha la ocasión para pactar un encuentro secreto con Magalí (Fiorella Bottaioli), una joven de veintitantos que había conocido tiempo atrás en otro viaje, todos sus planes se desbaratan inesperadamente.

Gustavo Garzón, Jazmín Stuart y Josefina Gali también participan del filme, producido por la iniciativa encabezada por Hernán Casciari y Christian Basilis mediante el crowdfunding, un mecanismo colaborativo de financiación que en el caso de "La uruguaya" contó con pequeñas sumas de dinero aportadas por más de 2.000 personas.

En el certamen, para el que se presentaron más de 40 filmes en distintos formatos, también fue premiada la colombiana "Un varón", de Fabián Hernández Alvarado, en la sección "Nuevos talentos", que incluye óperas primeras y segundos largometrajes y que también reconoció con una mención especial a la argentina "Sublime", de Mariano Biasin.

Argentina también aseguró su presencia en la sección Animiami, de cortometrajes animados, donde Joaquín Zelaya obtuvo el galardón máximo por "Dad Got a Job on Mars". Con información de Télam.