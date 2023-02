Caso Báez Sosa: el tribunal define si veredicto o sentencia

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores debe definir de cara al próximo lunes 6 de febrero cómo dará a conocer la decisión sobre los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa y las opciones que está analizando son las de sólo leer el veredicto con la llamada "parte dispositiva" o bien si amplía su margen y también da lectura de la sentencia con una breve reseña de los fundamentos de la decisión.

Por lo pronto la decisión no está tomada y, a la hora de decidirlo, los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari tendrán en cuenta además que es una sala diminuta por la gran cantidad de público que se vio en las últimas audiencias como así también la concurrencia de familiares de imputados y de la víctima.

La seguridad en el lugar es una preocupación constante del Tribunal a tal punto que para los alegatos se incrementó el personal de Policía así como también el del Servicio Penitenciario Bonaerense encargado del traslado de los imputados desde la Alcaidía de la Unidad 6 a los Tribunales, una distancia de apenas 10 cuadras. Además, se amplió el varado bloqueando toda la cuadra que comprende el acceso principal a los tribunales.

Por todo ello es que aún no se tomó la decisión de cómo será la lectura del veredicto y si podrían darse a conocer también los fundamentos. De no ser así, a los abogados tanto de la parte querellante como de la defensa y la fiscalía se les dará por secretaría la sentencia para que, a futuro, puedan apelar.

Las apelaciones que puedan hacer las partes recaerán ante la Cámara de Casación Bonaerense que no tiene plazos luego para revisar y expedirse sobre el eventual fallo que dictará el Tribunal 1 de Dolores.

Mientras tanto, desde la Suprema Corte Bonaerense en los últimos días se emitió una resolución interna por la cual despeja del resto del trabajo al Tribunal 1, el cual, a la par de estar haciendo el juicio durante todo enero por el crimen de Fernando Báez Sosa, también tenía a cargo otras causas y detenidos por la feria judicial de verano.