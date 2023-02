En el departamento Castellanos habitan 193.675 personas, 12 mil más que en 2010

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó este martes datos provisionales sobre el Censo 2022 llevado a cabo a mediados del año pasado, donde oficializó el número de habitantes en el país y en sus provincias. En la provincia de Santa Fe, los habitantes son 3.556.522 según lo relevado en el informe del organismo nacional llevado a cabo el 18 de mayo de 2022.

En base al informe se desprende que son 193.675 los habitantes en el departamento Castellanos. Esta cifra significa alrededor de un 9% más de población (12.316) respecto a la cifra registrada en 2010, durante el último censo, cuando se habían registrado 181.359 personas (162.165 en el censo 2001). Mientras tanto, se aguardaban datos correspondientes a las ciudades y pueblos, recordando que en Rafaela, de acuerdo al censo 2010, los habitantes eran 94.650 (83.563 según el censo 2001), aunque la población estimada para el 2022 es de 109.790 ciudadanos.

De esta manera, la población actualizada en el territorio santafesino significa un crecimiento del 11.33% comparados con el censo 2010 (3.194.537). Y teniendo en cuenta estos números, la “bota” sigue siendo el tercer distrito más poblado del país. Sólo es superado por las provincias de Buenos Aires (17.569.053) y Córdoba (3.978.984). Es decir que el 7,72% de la población total del país (46.044.703 habitantes) vive en la provincia de Santa Fe. Mientras que en 2010 ese porcentaje era del 7,96%.

Según los datos recabados por el Indec, de esos 3.556.522 habitantes, 1.702.342 (51,84%) son mujeres, 1.833.015 (48,14%) son varones y 644 (0,02%) no respondió sobre esos géneros.

En cuanto al total de viviendas, hay 1.460.580 en toda la provincia, de las cuales 1.458.652 son particulares y 1.928 colectivas (colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, y prisiones).



POR DEPARTAMENTO

El departamento más poblado de la provincia de Santa Fe sigue siendo Rosario (1.342.619), seguido por La Capital (573.448) y General López (205.389), seguido por General Obligado con 198.212, por San Lorenzo con 197.327, apareciendo luego Castellanos con 193.675 en el sexto lugar.



DEMORA EN LOS DATOS

Tan solo 24 horas después de concluido el relevamiento del 18 de mayo en más de 15 millones de viviendas, el Indec difundió que la población argentina es de 47.327.407 personas. En esa misma comunicación, el organismo aclaró que “los datos preliminares de población por sexo, provincia y departamento serán presentados a los 90 días”, es decir, a mediados de agosto. Sin embargo, el 18 de agosto el Indec aclaró que la información disponible para el análisis preliminar no cumplía “con los estándares que requiere el instituto para la difusión de información estadística precisa”.

Según explicaron, un porcentaje importante de los datos de las personas que completaron el censo digital no fue incluido en las planillas resúmenes con las que se hace el recuento preliminar.