Trullet, nuevo coordinador del fútbol formativo de Ferrocarril del Estado

El experimentado entrenador Carlos Trullet se convirtió en el nuevo coordinador del fútbol de Inferiores e Infantiles de Ferrocarril del Estado.

El paso de Trullet (73 años) por Sportivo Norte, para dirigir al primer equipo junto a Pachi Isaurralde en el Regional Amateur 2022/2023 fue sin pena ni gloria. La ilusión que generó su llegada al ‘Negro’ se vio opacada con la eliminación en la primera fase de dicho certamen y para este 2023, el exDT de Ben Hur, Atlético, Unión, entre otros, comenzó una nueva etapa en su rica historia futbolera.

La noticia fue confirmada por el propio elenco de barrio Los Nogales en sus redes sociales.

“Bienvenido Carlos !!

Cuando decimos que no es casualidad, sino un proceso en el cual nuestro plantel de primera esté integrado por más del 90 % de jugadores surgidos de la cantera, habla a las claras de un trabajo sistemático y sostenido en el tiempo. Somos la Cuna Provincial del Fútbol Infantil, es por eso que en esta oportunidad nos es grato informales que se suma a nuestro equipo de formadores de personas y jugadores … el Sr. Carlos Trullet como Coordinador Deportivo del Fútbol Infantil e Inferiores. Le deseamos lo mejor con la idea de fortalecer, consolidar y afianzar lo realizado en este tiempo basado en los valores que la institución pregona a diario”, indicó el comunicado.

El día lunes Ferro puso en marcha este nuevo proyecto deportivo con el comienzo de las prácticas para sus divisiones Inferiores e Infantiles.

Las diferentes categorías que coordinará Trullet, estarán a cargo de los siguientes profesores: Sub 17 y 16: Bianchi; Sub 15 y 14 Picapietra; Sub-13 Monge; Preparadores Físicos: E. Piedrabuena y W. Kuchen. 2011 Allemandi; 2012 y 2015 Almaráz; 2013 Aguilar; 2014 Ortega; 2016/2017 Ayala. Preparador Físico: Gian Roggiani.