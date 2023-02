"Es el momento para que empecemos a recuperar el poder adquisitivo del salario"

En el marco de la proximidad al inicio del ciclo lectivo 2023, que se extenderá desde el 1 de marzo hasta el 22 de diciembre, y de las discusiones paritarias docentes que se avecinan, Rodrigo Alonso, secretario general AMSAFE, planteó los lineamientos con los que el sector se sentará a la mesa de discusión, que por ahora no tiene fecha. En diálogo con Telefe Canal 13 de Santa Fe, el dirigente afirmó en las últimas horas que los grandes “ejes” que guiarán el debate serán “las condiciones de trabajo y el salario” y afirmó que la paritaria nacional será “una referencia” para la negociación provincial. “La paritaria nacional es una referencia y en base a eso discutir la paritaria en la provincia de Santa Fe. No podemos aceptar ninguna propuesta por debajo de la nacional”, sostuvo.

Pero más allá de números y porcentajes, Alonso anticipó que “ya no vamos a discutir de qué manera igualamos el índice inflacionario”, porque para el dirigente sindical “es el momento de que empecemos a recuperar el poder adquisitivo del salario”. “Esperamos que sea una discusión en un marco económico que permita pensar con previsibilidad. Estamos muy preocupados por los índices inflacionarios que nos llevaron a discusiones paritarias muy cortas”, agregó. Por otra parte, consideró que “hay que avanzar con las condiciones laborales y edilicias para mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje”. “Esperamos que el mes de febrero nos encuentre discutiendo, planteando todos los temas y con la voluntad del gobierno de presentar una propuesta que vaya en línea con los intereses de las trabajadoras y trabajadores de la educación”, concluyó.



VUELVE EL PERSONAL

DOCENTE A LAS ESCUELAS

Mientras tanto, a partir de este 1 de febrero el personal docente vuelve a las escuelas para empezar con la planificación del año lectivo 2023, a medida que van cumpliendo su licencia anual ordinaria, tanto en primaria como en secundaria, mientras que a partir del 6 de febrero se iniciará el acompañamiento a las trayectorias que todavía se adeudan. En este sentido, desde el gremio de los docentes públicos están planteando que las discusiones paritarias empiecen a realizarse en estos primeros días del segundo mes del año y no esperar hasta fin de mes y así peligre el inicio de las clases, tal como viene aconteciendo durante los últimos años, aunque hay que tener en cuenta que este es un año electoral y las charlas entre las partes podrían adelantarse. Con respecto a este tema, Adrián Oesquer, el delegado de Amsafe Castellanos, afirmó ante una consulta de este Diario que "como todos los años, nosotros queremos anticiparnos a esta situación, previendo las reuniones necesarias para poder realizar acuerdos antes del inicio de las clases. Para este año el pedido ya está hecho para este mes de febrero, y esperamos que nos llamen durante estos primeros días o la semana que viene y no a partir del próximo 28, sabiendo además de que no se trata un sólo tema en esa mesa paritaria, sino que también se tratan temas que tienen que ver con condiciones de trabajo". En tanto, sobre si ya se están pensando en números y porcentajes a plantear de cara al próximo encuentro paritario con el gobierno santafesino, el dirigente destacó que "nosotros hemos cerrado el 2022 con un 108,6%, aunque en gran parte del año, salvo un par de meses, estuvimos siempre por detrás de la inflación, donde la terminamos alcanzando o superando en diciembre pasado o enero de este año donde nos quedó un aumento por percibir. La intención es esa, anticiparnos y hablando de salarios que están devaluados, tanto por inflación o falta de actualizaciones. Hoy sabemos que la canasta básica está en 152 mil pesos y esto mes a mes está aumentando. Lamentablemente, siempre estamos corriendo desde atrás. Es una obligación del gobierno convocarnos a esas paritarias, ya que es el que debe garantizar el inicio del ciclo lectivo. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo", finalizó Oesquer.



"VAMOS A INSISTIR EN

QUE NOS CONVOQUEN"

Durante el último encuentro paritario, desarrollado en el mes de diciembre del 2022, se acordó que la nueva convocatoria sería llevada a cabo en febrero de este año con el fin de no entorpecer el inicio del ciclo lectivo 2023.

En diálogo con LT10, Pedro Bayúgar, secretario gremial de Sadop, explicó que si bien han conversado informalmente, no hubo ninguna convocatoria oficial. "Pedimos que fuera a partir de este 1 de febrero, pero eso no consta en el acta ni efectivamente pasó, entonces esperamos que sea cuanto antes porque los días pasan volando y la realidad es que el 20 de febrero tenemos que tener acordado el salario porque se liquida el de febrero y tenemos que prever todo el proceso de negociación, luego el de difusión y aceptación en cada organización para que el día 20 pueda ser liquidado el salario", detalló el referente. Por otro lado, sostuvo que lo ideal sería empezar "estableciendo un acuerdo básico y esencial de que el salario siempre le tiene que ganar a la inflación, eso puede dar a negociaciones trimestrales o semestrales, porque tendremos que ajustar el salario para que esté por encima del índice inflacionario". "Vamos a insistir en que nos convoquen. No será el 1 de febrero, pero a más tardar el 2 o el 3 vamos a llamar e insistir porque es imprescindible un acuerdo, que va a ser complicado porque es el primero, y se van a considerar varias cosas además de lo salarial", concluyó Bayúgar.