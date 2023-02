Argentina tenía 46.044.703 habitantes y 17.805.711 viviendas en el censo 2022

BUENOS AIRES, 1 (NA - Infobae). - Argentina tenía una población de 46.044.703 habitantes, de acuerdo con los datos del censo realizado el 18 de mayo del año pasado y que fueron dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esa cifra, el 51,76 por ciento son mujeres, mientras que el 48,22 son hombres y el 0,02 no se identificó con ninguno de los dos géneros.

Además, el organismo confirmó que la información se recabó en 17.780.210 viviendas particulares y 25.501 compartidas, para un total de 17.805.711.

En tanto, y tomando en cuenta cada distrito, la provincia de Buenos Aires es la más poblada, con un total de 17.569.053 habitantes, incluyendo el conurbano y el resto de los partidos.

En segundo lugar aparece Córdoba, con 3.978.984, luego Santa Fe (3.556.522), la Ciudad de Buenos Aires (3.120.612) y Mendoza (2.014.533).

En el otro extremo, la provincia menos poblada es Tierra del Fuego, un distrito que también abarca a la Antártida y las islas del Atlántico Sur, con 190.641.

Se trata de un segundo informe con datos provisorios, que muestran alrededor de un millón menos de habitantes en comparación con el anterior, que se había presentando en el mes de mayo.

La nueva cifra, con más de 46 millones de pobladores, representa un aumento de 5.927.607 personas con respecto al censo anterior, que se había realizado en el año 2010.

Los datos fueron presentados en una conferencia de prensa que brindó el titular del organismo, Marco Lavagna, junto a sus colaboradores.

El funcionario remarcó que la participación de la ciudadanía "superó las expectativas" y agregó que el censo abarcó "un 98,6 de los segmentos", en referencia a los diferentes distritos de todo el país.

Asimismo, señaló que "primero se trabajó sobre la base digital" para equilibrar los datos, ya que "en muchas ocasiones la gente no completaba la planilla o bien entraban dos integrantes diferentes de un mismo grupo familiar para contestar las mismas preguntas. Después de eso se trabajó en la base de papel".

Lavagna subrayó también que "un 65 por ciento de la gente utilizó el teléfono celular, mientras que un 35 por ciento completó la información a través de una computadora".

Dicha información debía ser compartida como máximo a los 90 días de haberse realizado las encuestas, es decir, el 18 de agosto pasado. Sin embargo, el INDEC no pudo cumplir con la fecha de entrega y ayer brindó un nuevo número que tiene una diferencia de 1.282.704 personas en comparación con lo anunciado en el mes de mayo de 2022. Todo el operativo costó 15.000 millones de pesos.

Por otro lado, en relación con las personas en situación de calle, 2.962 fueron censadas en la vía pública, pero en próximos informes especiales se incorporarán quienes estaban en paradores y albergues.

Se informó que hay un incremento del predominio femenino sobre la población total por el proceso de transición demográfica, el envejecimiento demográfico, que obedece al descenso de la fecundidad y a la mayor expectativa de vida que favorece más a las mujeres.

También se explicó que fue la primera vez que se empleó la metodología de censo de derecho, por la cual las personas se contabilizaron en su lugar de residencia habitual.

Además se recordó que en los diez censos anteriores se preguntaba quiénes eran las personas que habían pasado la noche anterior al relevamiento en su vivienda. Ese cambio, que se aplicó en base al criterio de comparabilidad establecido en las buenas prácticas estadísticas, es sustancial porque permite saber con más precisión, entre otros aspectos, cómo está distribuida la población y qué servicios demanda en cada área geográfica.

Paralelamente eleva la vara a nivel institucional para dar pasos firmes y certeros que estén orientados al desarrollo de un Registro Estadístico de Población que integre de manera armonizada los nuevos datos censales con la información proveniente de registros administrativos. Dicho en otras palabras: planificar nuevas encuestas y censos con el uso de registros que ya existen en los ámbitos estatal y privado.

El Censo 2022 es inédito en términos operativos porque combinó el tradicional barrido territorial mediante entrevista con la modalidad digital de auto empadronamiento. Más de la mitad de la población de las viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio eligió censarse a través de la página web que creó especialmente el equipo de tecnología del INDEC.

La gran aceptación de esta innovación superó todas las expectativas y trazó un nítido horizonte de trabajo para los próximos años: crear nuevas herramientas digitales de autogestión para las personas y empresas que participan de censos, encuestas y estudios.

Cuando se cumplieron los 90 días desde la realización del censo, el INDEC salió a dar explicaciones de por qué no se publicarían los primeros resultados preliminares en el tiempo acordado.

A través de un comunicado, el organismo explicó que tradicionalmente se utilizan las planillas resúmenes que elabora la estructura censal al finalizar la jornada del barrido.

No obstante, a diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el INDEC para la difusión de información estadística precisa, señalaron.

La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el censo digital no fue incluido y por lo tanto no permitió reflejar íntegramente en la fecha prevista los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional.

Marco Lavagna, ante una consulta de Infobae por semejante brecha entre los datos oficiales para un mismo período dijo: "No son exactamente comparables los datos que dimos originalmente, que son una proyección, una comparación que se hizo en ese momento en cómo venía el operativo, y con modelos demográficos. Lo que estamos presentando acá es el conteo efectivo de las personas".

"Por ejemplo, encontramos que aproximadamente el 2% de las viviendas que se habían censado tenían algún tipo de errores, unas 330.000, o habían entrado (digitalmente) muchas veces, o no habían completado el censo. Esas viviendas se fueron limpiando. Además, a todo eso le faltaba un trabajo posterior; recuerden que dije que los datos representaban el 98,6% de cobertura del total país, superior a los parámetros internacionales".

Finalmente, la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC se abocó a trabajar directamente con información seleccionada de las bases de datos para la obtención del total de viviendas y de población por sexo para los niveles nacional, provincial y por departamento, partido y comuna", precisó el organismo.