“Con la seguridad no se especula, se trabaja todos los días”, afirmó Cleri

La emisora local CNN Radio Rafaela mantuvo recientemente un diálogo con el diputado nacional de Santa Fe Marcos Cleri. La conversación se inició preguntándole al ejecutivo de Frente de Todos sobre este año tan particular de elecciones, a lo que respondió: "Me gusta trabajar en enero todo lo que es la planificación. En este caso tenemos sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y coincidió también que otros legisladores se tenían que plegar a un enero de trabajo. Nosotros lo hacemos con gusto, no solo por nuestra vocación de servicio, sino también porque es muy importante poder adelantar y ganar tiempo. Pudimos lograr leyes que generan previsibilidad en el sistema económico y en cada uno de los sectores".

La entrevista continuó preguntándole sobre el sensible tema del sector pasivo, específicamente sobre el proyecto de la moratoria jubilatoria, a lo que el funcionario contestó: “El proyecto popularmente llamado Ley de Moratoria para las jubilaciones es un plan de pago de deuda previsional. Significa que las mujeres y los hombres que cumplen la edad jubilatoria, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65 que no tengan el 100% de sus aportes cubiertos, pueden realizar el plan de pago de deuda previsional y acceder al 100% de su jubilación. Esto viene del año 2005. Venció en diciembre del año pasado la posibilidad de realizar este tipo de moratorias llamado popularmente plan de pago de deuda previsional a los que no tienen los aportes. Nosotros ya el año pasado lo queríamos sancionar, pero lo que hoy son los legisladores integrantes de "este famoso" Frente de Frente, no están yendo a trabajar, y se oponen a este tipo de proyectos. No podemos darle una sanción definitiva para poder avanzar y darle la previsibilidad a tu tía, a tu mamá, a tu abuela, a tu papá, a tu tío, a tu abuelo que este año cumplen la edad para poder jubilarse e iniciar el trámite de jubilación".

Con respecto a esto, explicó que en el país son 800.000 personas que necesitarían de esta ley, pero son 800.000 personas este año, y el año siguiente, y el siguiente, porque si no se aprueba, las personas no van a poder a jubilarse. “Y por qué te digo esto? Porque el 90% de las mujeres que este año cumple 60 años no tienen el 100% de aportes. El 70% de los hombres que cumple 65 años no tienen el 100% de los aportes, y ¿por qué no tienen el 100% de aportes? Primero porque a lo mejor el empleador le retuvo los aportes, o porque no lo registraron de manera correcta y estaba trabajando en forma informal, o tal vez una mujer que trabajaba en casas particulares no llegó a que la registren o que le hagan los aportes y son personas que han trabajado, que han aportado y por la crisis económica o porque el empleador no lo hizo, o porque trabajó en negro, no llegó a cumplir los 30 años de aporte correspondientes para poder acceder a la jubilación”, explicó el funcionario.

Y agregó al respecto: “Un hombre que tal vez trabajó en un taller mecánico, una fábrica, lo mismo; por las crisis económicas, y también, porque no lo han registrado correctamente, no tiene los aportes, y ¿qué hacen en este caso las personas? Lo que queremos nosotros con esta ley, es que se puedan jubilar, pero asimismo que paguen en 120 cuotas (10 años) los aportes adeudados, y de esa manera se le reconozcan los derechos a la mujer, al hombre, a las familias, al brindarle la posibilidad de tener un nuevo ingreso a través de la jubilación. Además del reconocimiento de este derecho, se genera un movimiento económico que alimenta el comercio de la zona dando más posibilidades a otras personas que también en el futuro puedan acceder al beneficio. Por su parte el ANSES cobra los aportes, y se sigue alimentando el sistema para que con la mirada solidaria se pueda seguir dando la cobertura a todos los que merecen el beneficio”.

Cuando se le preguntó por qué creía que no se daba la aprobación de esos sectores, Cleri contestó: “Son 12 diputados del Frente de Frentes a nivel provincial que son diputados nacionales que responden a Maximiliano Pullaro y a Carolina Losada y que tienen una mirada evidentemente negativa de las jubilaciones. Ellos argumentan que pretenden que las personas, cuando lleguen recién a los 65 años, puedan tener lo que es una pensión que es el 80% de la mínima. Pero eso no tiene que ser así. Hoy las mujeres a los 60 años ya tienen derecho a jubilarse, le estás diciendo a tu tía, a tu mamá, a tu abuela que espere hasta los 65 (5 años más), y ahí recién va a poder tener el 80% de una mínima. Lo que nosotros queremos es que esos 12 diputados que son radicales, socialistas, del Pro y que responden a ellos, primero vayan a trabajar. Estamos en sesiones extraordinarias; mañana a las 11 de la mañana hay una comisión que específicamente trata este tema; que vayan a dar su punto de vista. En segundo lugar, pedimos que por el control ciudadano y por el sentido común, le den la posibilidad a las personas que se jubilen, y no que sigan con esa negativa. Tienen que votar una ley para que cerca de 60.000 santafesinos este año puedan jubilarse, no van a trabajar y se oponen a la ley. Verdaderamente, hay que poner luz sobre este tipo de acciones, dar a conocer quiénes son estos 12 diputados que responden a Losada y a Pullaro y que tienen una mirada social muy egoísta, sin verdadero sentido común, muy parecido a lo que en su momento Macri quiso hacer.



LEY DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD

En relación a este tema, Cleri comentó: “En la legislatura, el gobierno de la provincia envió el proyecto de Ley de Emergencia en Seguridad, y ahí nuevamente observamos que están especulando si aprueban o no aprueban la ley. Y hay que decir que Pullaro que fue ministro de seguridad del Frente Progresista durante 4 años -fue muy mal ministro de seguridad- y que tuvo la Ley de Emergencia, ahora especula en no dársela o demora la sanción para que el actual gobierno provincial la pueda tener. Con la seguridad no se especula, con la seguridad se trabaja todos los días para vencer el crimen organizado. Luego, cuando se tiene la ley, de deben controlar los recursos si se aplican de manera adecuada y ese es el rol del legislador, controlar que la ley se cumpla al 100%. Pero especular porque es un año electoral como lo está haciendo Pullaro de que se aprueba o no la ley porque tiene la mayoría en la legislatura, es una vergüenza. No se puede en este sentido seguir con este tipo de prácticas y mezquindades. Hay que poner luces en estas acciones, dejar de lado esas mezquindades, esos intereses oscuros, y verdaderamente poner en la agenda los temas de la gente y trabajarlos. Queremos que se haga de forma correcta lo que se tiene que hacer. Para eso se necesita control ciudadano, una mayor participación, y que de manera evidente la ciudadanía sepa cuáles son los verdaderos intereses de las personas que después se presentan y piden el voto pero ocultan sus verdaderos intereses".

Y cuando el periodista le preguntó si estaba convencido si se trataba de un tema de “mezquindad política”, el diputado respondió: “Durante el gobierno del Frente Progresista, en los 4 años tuvieron ley de emergencia de seguridad votada por el peronismo, y no se dilató nunca su tratamiento. Esto se tuvo que haber votado el año pasado que venció, ahora lo presentó el gobernador en extraordinarias y por ahí lo primero que dicen es "bueno, vamos a ver primero en qué se gastó". La Ley de Emergencia en Seguridad se tiene que aprobar, no puede haber mezquindad ni especulación en materia de seguridad. Todos tenemos que estar unidos para poder vencer al crimen organizado. Por supuesto, una vez que tenés la ley, hay que agilizar los trámites de los recursos y ponerlos a disposición de la policía. Hay que controlar. Es una tarea que sí tenemos que hacer, exigir más agilidad, mejor respuesta, pero no se puede especular que si te apruebo o no una ley para demorar el trámite al gobernador que sea. Hoy tenemos que estar venciendo al crimen organizado; tenemos que tener una política de seguridad, y para eso se tiene que trabajar en unidad. Una persona que fue ministro de seguridad debe conocer esto y no tiene que buscar que se agraven los problemas demorando una ley. Tiene que aprobarla, y todos tenemos que hacer lo mejor y lo que corresponde para tener una mejor seguridad, sea quien sea quien gobierne".



SOBRE EL PERONISMO SANTAFESINO

Sobre la situación del peronismo santafesino y el año electoral que se avecina comentó: “Yo siento que el peronismo santafesino está buscando tener un recambio generacional porque hay una generación que se quiere hacer cargo de los problemas que tenemos en la provincia, y trabajar con pasión, con ganas, con preparación, responsabilidad, disciplina y resolverlos. Y ahí está nuestra generación que nació al clamor de la democracia, que somos la generación Malvinas, que hemos vivido y nacido en esos años, en el 82, 83, que sentimos que ya a 40 años de la democracia hay que dar un paso más, asumir las responsabilidades ejecutivas, y trabajar todos los días para resolver los problemas de la gente. ¿Tiene que haber diálogo? Sí, pero tiene que haber firmeza, convicción, mucha pasión de servicio, responsabilidad, y disciplina para salir adelante, y es el momento en donde los temas centrales como el de la seguridad, se tienen que acompañar con modelos productivos que generen trabajo, que potencien la educación, y que junto con la ciencia y tecnología podamos tener las respuestas necesarias para poder vivir muchísimo mejor. Nuestra provincia de Santa Fe tiene todo. No podemos estar atrapados en mezquindades o en acciones oscuras. Necesitamos dar la respuesta que el pueblo quiere. Para eso todo los días hay que trabajar, y en el peronismo de la provincia de Santa Fe estamos convencidos que podemos ofrecer eso, que es la tradición de nuestros abuelos, padres, madres, y abuelas en base al esfuerzo, la planificación, y el trabajo diario con responsabilidad. Esto es lo que permite que salgamos adelante”.