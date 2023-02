Caras nuevas en Unión de Sunchales

El lunes se puso en marcha la pretemporada de Unión de Sunchales de cara al torneo Federal A. El equipo de Cristian Molins ya tiene algunas caras nuevas en el plantel que se está conformando. Cabe mencionar que sigue Manuel Vargas, en tanto se sumaron Ignacio Mena (ex Colón de San Justo, estaba a prueba) y Marcos Vallejos (ex Huracán de Villa Ocampo).

Ayer se confirmó que llegarán Matías Barrientos, defensor que jugó en Quilmes y Guaraní Antonio Franco, de 24 años y Pedro Muné, delantero ex Gimnasia de Jujuy y Aurora de Bolivia que realizó inferiores en Atlético de Rafaela, de 25 años.

A través de un convenio realizado con la Crema, llegarían a préstamo al arquero Agustín Grinovero, el delantero Alejo Cecherini y el volante ofensivo Santiago Colombatti.