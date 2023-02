Felipe Sánchez, el rafaelino que debutó en Gimnasia

(Por Darío Gutiérrez). - Un nuevo futbolista rafaelino tuvo la posibilidad de debutar en el máximo nivel de la competencia de nuestro país, ni más ni menos que en la Liga de los campeones del mundo. El lunes, en Liniers, Felipe Sánchez fue uno de los varios juveniles que tuvieron su estreno con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata en la derrota 3 a 1 del Lobo frente a Vélez.

Con sólo 18 años, el marcador central llegó hace dos años al equipo del cual es hincha, como toda su familia, ya que es hijo de Antonio Sánchez Astrolog, quien también fuera jugador de Gimnasia en la década del '80 antes de su arribo a Rafaela en 1989 cuando se sumó a Atlético, aunque por una lesión casi no pudo jugar en el recordado equipo que ascendió a la B Nacional.

"Feli" también jugó en la Crema antes de pasar al elenco tripero. Formó parte del equipo de la reconocida categoría 2004 que fue campeón de las inferiores de la Primera Nacional, donde fue compañero de Alex Luna, Gonzalo Allassia, Bautista Tomattis, entre otros.

El año pasado, el defensor rafaelino fue sumando experiencia en Reserva donde jugó muchos partidos con la dirección técnica de Sebastián Romero. A partir de la difícil situación económica que atraviesa Gimnasia y que motivó también el alejamiento de Néstor Gorosito, la nueva dirigencia encabezada por Mariano Cowen ratificó a "Chirola" como DT y le dio vía libre para apostar a los juveniles del club, ya que no había dinero para realizar contrataciones. Inclusive se alejaron las principales figuras, como el uruguayo Brahian Alemán, que pasó a Banfield.

Sánchez en los primeros amistosos de su pretemporada inicial con los profesionales jugó para los suplentes, pero convirtió tres goles durante esos encuentros y eso, sumado a sus buenos desempeños en cuanto al rendimiento, convenció al entrenador para darle la posibilidad de incluirlo en el once titular y así debutar en el primer partido oficial del torneo. Lamentablemente, más allá del resultado, la alegría no fue completa para el defensor ya que se retiró lesionado en la rodilla derecha faltando 15 minutos para el final, aunque en la víspera medios platenses informaron que no sería de gravedad, aguardando por la confirmación de los estudios.

Cabe resaltar que Gimnasia también tendrá competencia internacional a partir de abril, ya que se clasificó por la campaña de 2022 a la Copa Sudamericana.



LA ANÉCDOTA DEL ABRAZO A LA PULGA

En 2021, cuando jugaba en sexta división, Felipe fue alcanzapelotas en un clásico platense donde brilló Luis Miguel Rodriguez anotando tres goles para el Lobo y fue captado en una foto abrazándolo, lo cual fue motivo de una nota en el diario Olé. En esa oportunidad había reconocido que su referente en el puesto es Sergio Ramos, y paradójicamente, que uno de los tres ídolos que tiene de Gimnasia es su actual técnico, "Chirola" Romero (los otros dos Mariano Messera y Lucas Lobos).

Cabe acotar que Manuel, hermano mayor de Felipe que es mediocampista de contención, también pasó dos años por las inferiores del Lobo, pero luego regresó a Rafaela y jugó en Sportivo Norte.