Atlético cuenta con un refuerzo más

Ezequiel Medrán sumó un nuevo ‘refuerzo’ al plantel que disputará la temporada 2023 de la Primera Nacional. Se trata de Matías Valdivia. El rafaelino se recuperó de la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla izquierda que sufrió en mayo del año pasado en Mendoza, cuando Atlético de Rafaela visitaba al Deportivo Maipú por la fecha 13.

En la jornada de ayer el mediocampista ofensivo comenzó a trabajar a la par de sus compañeros y se transforma en una opción más para el DT Medrán.

“Como todos recordarán hace nueve meses sufrí la lesión de ligamentos cruzados por segunda vez, me dieron el alta médica en la ciudad de Rosario y ya me reincorporé al 100% a los entrenamientos”, indicó Valdivia en un video difundido por Atlético en sus redes sociales.

La ilusión de Valdivia, por volver a estar a disposición, y jugar en el torneo que se aproxima es inmensa, y como todos por Alberdi sueña a lo grande: “Vamos por un gran año, que Atlético tiene que pelear el torneo y llegar a cosas importantes”.

El jugador también dejó un mensaje en sus redes: "Oficialmente de alta. Felicidad pura. Después de largos 9 meses hoy me tocó volver con una sonrisa de Rosario, si todo sigue bien pronto volveré a estar donde más lo deseo, dentro de una cancha de fútbol".

La ocasión también fue propicia para que Valdivia (26 años) agradeciera a aquellos que ayudaron en su recuperación: “Quería agradecer a todos los hinchas, a los utileros, a la gente del club, médicos, kinesiólogos, a mi familia y amigos que me apoyaron, me bancaron este momento difícil”, y también "gracias Dr. Fernando Bacci y toda la gente de Atlético de Rafaela que me acompañaron durante todo este tiempo. Esto sigue y se vienen cosas lindas. Vamos por todo", cerró.