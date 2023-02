Analizan extender moratoria previsional por decreto

El Gobierno analiza la posibilidad de extender a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la nueva moratoria previsional para jubilados que venció en diciembre del 2022 si es que el Congreso no sanciona la normativa. Este martes, la directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, enfatizó que “solo 1 de cada 10 mujeres tiene los 30 años de aportes correspondientes para jubilarse”.

En este escenario, tras el vencimiento del plan de regularización jubilatorio vigente desde 2014 y ante la decisión de la oposición de bloquear el Congreso en rechazo al pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado desde el oficialismo, la directora del organismo les pidió a los diputados de la oposición que discutan la prórroga a la moratoria y alertó que “se está evaluando si la medida se puede sacar por decreto”.

El reclamo de la funcionaria tiene que ver con el proyecto de “Plan de pago de deuda previsional”, cuyo tratamiento se retomará este miércoles en Diputados, tras haber sido incluido para las sesiones extraordinarias convocadas entre el 23 de enero y el 28 de febrero.



"DISCUTIR LA LEY"

En concreto, Raverta aseguró en declaraciones radiales que espera que “en este periodo de sesiones extraordinarias se pueda votar la ley, que efectivamente los diputados de la oposición bajen a trabajar, a sesionar y nos permitan discutir esta ley”.

La iniciativa tiene la media sanción del Senado, pero el oficialismo fracasó en su intento de aprobarla en diciembre por falta de quórum. Ahora, la directora de Anses volvió a la carga con la necesidad de que el congreso trate el Plan de Pago de Deuda previsional en Sesiones Extraordinarias, al advertir que “si la oposición no sesiona, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones podrán jubilarse en 2023″.

Desde el Frente de Todos advirtieron que la no aprobación de la nueva moratoria afecta a “800.000 personas que necesitan esta ley, porque van a estar en condiciones de jubilarse este 2023, pero no van a poder hacerlo sin esta ley”. (Fuente: portal Todo Noticias).