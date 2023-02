Cartelera de Novedades

CALENDARIO DE PAGOS

A JUBILADOS DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de febrero de 2023 para jubilaciones y pensiones, según la terminación del DNI.

Además, ese mes recibirán la última cuota del bono de $10.000, para quienes reciban un haber mínimo, y de $7.000, para los que cobren dos jubilaciones. Este bono corresponde a la ayuda económica de $30.000 que entregó el organismo durante diciembre de 2022 y enero 2023.

Cabe agregar que a este bono lo recibieron jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

A continuación, una por una, las fechas de cobro para febrero:

- Jubilados y pensionados que NO SUPEREN los $56.194:

• DNI terminados en 0: miércoles 8 de febrero.

• DNI terminados en 1: jueves 9 de febrero.

• DNI terminados en 2: viernes 10 de febrero.

• DNI terminados en 3: lunes 13 de febrero.

• DNI terminados en 4: martes 14 de febrero.

• DNI terminados en 5: miércoles 15 de febrero.

• DNI terminados en 6: miércoles 15 de febrero.

• DNI terminados en 7: jueves 16 de febrero.

• DNI terminados en 8: jueves 16 de febrero.

• DNI terminados en 9: viernes 17 de febrero.

- Jubilados y pensionados que SUPEREN los $56,194

• DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de febrero.

• DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de febrero.

• DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de febrero.

• DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de febrero.

• DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de febrero.



CLUB ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El próximo sábado 4 de febrero el Club de abuelos de calle Palmieri vuelve a sus tradicionales cena-baile. La misma estaría amenizada por La Pachanga, con la voz de Juanjo Góngora.

El menú consistirá en choricito, pollo a la parrilla, postre helado y pastelitos.

Se solicita reservar la tarjeta con tiempo a los efectos de evitar tener que entrar en lista de espera. El costo se fijó en socios $1.800 y no socios $2.000.



TRÁMITE DE FE DE VIDA SIMPLIFICADO

* ANSES solicitó a las entidades bancarias que simplifiquen el trámite de Fe de Vida. De esta forma, desde marzo de 2022, los bancos deben ofrecer alternativas digitales para que las jubiladas/os y pensionadas/os puedan elegir de qué forma hacer este trámite sin tener que concurrir a una sucursal bancaria.

Recordá consultar con tu banco de qué forma y con qué frecuencia tenés que acreditar la Fe de Vida. En muchos casos, las compras realizadas con tu tarjeta de débito o crédito les sirve para dar por cumplido este trámite, por lo que es posible que no tengas que hacer nada en especial.

El banco donde cobrás la jubilación o pensión determina la frecuencia y la manera de hacer el trámite.

Las formas más utilizadas para los residentes en Argentina son:

* Hacer una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria de la seguridad social.

* Realizar trámites en cajeros automáticos usando tu huella digital.

* Poner tu huella digital en los tótems de ANSES que están en las sucursales bancarias.

* A través de una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en las Oficinas de ANSES, en caso de que tengas que concurrir para realizar otro trámite. Para más información podés comunicarte con tu banco sobre las distintas maneras de acreditar la Fe de Vida.