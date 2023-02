La consolidación del movimiento turístico

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La temporada de verano registró un fuerte movimiento turístico y el Gobierno dijo que esa actividad se consolida como una de las económicas más importantes.

Los relevamientos que miden el comportamiento de la actividad turística en el país y tanto el Observatorio Argentino de Turismo (OAT) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) coinciden en destacar el importante movimiento que se viene registrando para el sector.

Desde la cartera nacional indicaron que "se registró un gran movimiento turístico en todo el país durante enero. Los destinos de la costa atlántica mostraron un lleno casi total; mientras que Córdoba y Entre Ríos tuvieron ocupación plena durante los fines de semana. Por su parte, los principales centros turísticos patagónicos rondaron entre el 85% y el 90% de ocupación hotelera".

Al mismo tiempo, sostienen que las estimaciones revelan que "durante enero ingresaron cerca de 700.000 turistas del extranjero, principalmente desde Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos".

A su vez, la CAME señaló que el impacto económico directo superó los 800.000 millones de pesos en lo que va de la temporada, con un crecimiento real del 19,1% frente al año pasado.

"Teníamos las expectativas de un gran enero y las previsiones se cumplieron, con un muy buen nivel de demanda y ocupación en destinos de todo el país. También es auspicioso el nivel de reservas para febrero. Esta nueva exitosa temporada consolida al turismo como una de las actividades económicas más importantes del país", dijo el ministro del área, Matías Lammens.

En el mismo sentido, Gustavo Hani, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, aseguró que "tuvimos un inicio de temporada que fue mejorando semana a semana, con números que superan, en esta segunda quincena de enero, el 90% de ocupación en muchos destinos turísticos del país. Esto nos permite tener grandes expectativas para lo que queda del verano con excelentes resultados para nuestra actividad".

A su vez, indicó que "en cuanto a los desafíos que tenemos por delante, la confirmación del PreViaje 4 para la próxima 'temporada baja', sumada a la marcada recuperación del turismo receptivo, nos permitirán confirmar lo que venimos adelantando: el 2023 será un año de alto impacto y crecimiento".



OTRAS CIFRAS

Entre la segunda quincena de diciembre y enero, 20,3 millones de turistas eligieron vacacionar en destinos locales y realizaron un gasto directo de $803.789 millones.

Así lo señaló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que a la vez destacó que la segunda quincena de enero superó en números a la primera y los fines de semana tuvieron niveles de ocupación plenos. Comparada con la temporada anterior, viajaron un 4,1% más de turistas.

La entidad empresaria puntualizó que la estadía media fue levemente inferior al verano de 2022 (4,3 días versus 4,6 días del año pasado), posiblemente por el incremento en el gasto diario, que promedió los $9.149 este año.

"Por otra parte, muchas ciudades pequeñas se vieron sorprendidas por la presencia de viajeros de Dinamarca, Islandia, Rusia y Ucrania, entre otros", destacó CAME.

Y señaló también que "arribaron muchos turistas de países vecinos, atraídos por la diferencia cambiaria: Entre Ríos estuvo colmada de uruguayos; el Litoral norte, de brasileños y paraguayos y en el Oeste hubo mucha afluencia de chilenos".

El relevamiento subrayó la "muy buena" ocupación de bares y restaurantes en zonas turísticas "a pesar de la inflación", y aclaró que, en la proporción de consumo, el destinado a ocio y recreación ganó más lugar: se gastó menos en comercios con bienes de productos tradicionales no alimentarios y más en salidas y diversión.

Asimismo, frente a la demanda de destinos nacionales, Aerolíneas Argentinas aumentó un 4% la oferta de asientos y vuelos frente al año pasado.

La línea aérea de bandera habilitó trayectos nuevos como Buenos Aires - Merlo (San Luis), también, vuelos especiales de verano a Mar del Plata desde Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán.

En el primer mes y medio de la temporada, Aerolíneas ya transportó 1,5 millón de pasajeros, a un promedio de 250 salidas diarias con 32.000 turistas.