Gustavo Acosta y su vuelta a Europa con las Leyendas

(Por Darío Gutiérrez). - A pocos días de haber disfrutado de una de las satisfacciones más importantes como jugador de golf y de regreso en nuestra ciudad para compartir con sus afectos las emociones vividas en Turquía, Gustavo Acosta nos transmitió ya siendo integrante del Tour de Leyendas 2023 el gran halago de superar la Escuela Clasificatoria, ante jugadores de mucho prestigio a nivel internacional.

"La verdad que se dio un final feliz, pero fue duro. Cuando llegué a Turquía lo hice sin los palos, así que estuve dos días sin poder jugar, encima llovía y me fui poniendo un poco ansioso. Entonces alquilé un día para practicar un hierro 7, al otro día pedí un putter y salí a caminar un poco la cancha. Por suerte se jugó el torneo en un solo campo y eso me ayudó un montón", expresó "Hormiga" en la introducción.

El objetivo se fue dando paso a paso, primero con una etapa inicial en la que quedó entre los diez primeros para avanzar a la final de la Escuela. Y sobre ese desafío superado ante jugadores de mucho nivel, manifestó que "sabía que el nivel de jugadores iba a cambiar, porque se iban a sumar los que habían perdido la tarjeta y otros que han ganado en el Tour, y por ese motivo tienen derecho a jugar la final. Lo único que quería era el que tiempo acompañara, y mantener la mismas sensaciones de tranquilidad especialmente en el green, es donde sabía que se iba a definir todo, mantener la manitos a las mismas pulsaciones que cuando uno juega normal y que para mí es la clave".

En cuanto a la preparación, tuvo mucho hincapié en lo físico porque una lesión lo complicó durante parte de 2021 y todo 2022 . "Tuve que operarme de los ligamentos cruzados por una caída en el club de un carrito y fue dura la rehabilitación, había estado mucho también dando clases, el último mes y medio tenía que recuperar la masa muscular de la rodilla o ir a jugar un par de torneos. Me decidí por darle prioridad a la competencia, porque sino se hace muy difícil. Estuve tres semanas en Chile, no jugué bien, pero la rodilla aguantó como pretendía, luego vine a Rosario y mejoré, eso me dio confianza".

Acosta, por haber quedado entre los cinco primeros, podrá jugar todo el año el Tour completo, excepto los Majors. "Me dijeron que va a haber una categoría para los no rankeados, los tres primeros pueden jugar el British Open. La idea es jugar bien para poder lograrlo. Son 19 torneos y arranca en mayo, lo cual me viene bien porque previamente en Argentina hay varios torneos", mencionó como próximo objetivo.

No obstante, aclaró que "lamentablemente con el costo de los pasajes va a ser muy difícil viajar seguido, están caros y la vida en Europa también está cara. Así que vamos a analizar en estos meses cómo manejamos el calendario".



LOS NÚMEROS

La Escuela se desarrolló en Belek, Turquía. Luego de superar una primera instancia con más de 70 profesionales jugando donde fue décimo con 143 golpes (-1), el jugador del Jockey Club de Rafaela, de 52 años, accedió a la etapa final entre el 20 y 23 de enero donde quedó quinto y garantizó la membresía para el prestigioso circuito de veteranos internacional.

Con siete bajo par en el torneo después de una ronda final de 68, quedó en el top 5 asegurando los derechos de juego en el Legends Tour en 2023.El sudafricano Keith Horne se llevó la tarjeta más alta, cerrando con dos bajo par 70 para ganar por dos golpes con 11 bajo par del inglés Sean Whiffing (68). El escocés Greig Hutcheon (69) y el francés Lionel Alexandre (69) empataron en el tercer lugar con ocho bajo par.