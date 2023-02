Efraín Colombo: mención de honor en Jesús María

Efraín Colombo, el músico, cantautor, intérprete y productor musical , oriundo de nuestra ciudad acaba de obtener el premio "Mención de Honor" por su actuación en el quincuagésimo séptimo Festival de Jesús María 2023.

"Realmente me encuentro emocionado, sorprendido y agradecido. No doy más de la felicidad", confesó Efraín. "Gracias al Festival de Doma y Folclore de Jesús María por este gran reconocimiento de honor, que es lo más profundo que se le puede dar a una persona, a un artista. La felicidad es plena", agregó.

"Gracias al público que me da fuerza todos los días, a mi familia, que amo, que me ama y banca en todas. A mis maestros que me enseñaron el camino. A mis mentores, que me allanaron el camino. A los músicos que estuvieron a mi lado a lo largo de mi carrera y a los que hoy están, que me acompañan en este proyecto y que dan todo, siempre. Gracias por tanta felicidad!!!", finaliza Efraín Colombo.



SOBRE SU CARRERA EN PRIMERA PERSONA

Comencé mi carrera musical a los 7 años en Dúo Girasol, dirigido por mi tío Julián Ratti. Emigré a Santa Fe capital para estudiar Licenciatura en Música con orientación en guitarra, en la UNL.

Desde mis comienzos compongo y grabo canciones propias.

Actualmente me encuentro presentando mi tercer trabajo discográfico como solista “Lo que soy”, compuesto por 14 canciones propias, grabadas en el estudio el Algarrobo con la producción general del músico salteño Jorge Rojas.

Autor de canciones como “Mi Cantar”, título del último disco de Jorge Rojas, “Soñaba con ser” (interpretada por el Chaqueño Palavecino), y “Lo bueno de ser Malo” grabada por el cantor uruguayo Carlos Malo.

En la actualidad me encuentro trabajando de la mano de El Indio Lucio Rojas, con quien comparto nuevas obras musicales que pronto saldrán a la luz.



PRESENTACIONES EN FEBRERO

10 de febrero en la Fiesta Nacional de la Sal en General San Martín (La Pampa)

24 de febrero en el Festival de las 3 lunas en Cañada de Gómez (Santa Fe).