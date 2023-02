Se pone en marcha el ciclo de Carlen en Ben Hur

Este miércoles se iniciará el proceso de Rolando Carlen como nuevo entrenador de Ben Hur para la temporada de Liga Rafaelina, Copa Santa Fe y el Regional 2023. El ex asistente de Juan Antonio Pizzi en Colón de Santa Fe, Valencia de España y los seleccionados de Chile y de Arabia Saudita (este último que jugó el Mundial de Rusia), se encontrará con un plantel que tendrá varias bajas en relación al que disputó el reciente Regional quedando eliminado frente a Atlético Uruguay.

El lateral izquierdo Martín Alemandi acordó su incorporación a Sportivo Las Parejas (allí también fue el delantero Brian Parada, y ya estaba el defensor Ezequiel Gnemmi), mientras que los juveniles Agustín Bianciotti y Juan Bessone se encuentran realizando una prueba en Talleres de Córdoba, en referencia a los jugadores del Club. Quienes habían llegado como refuerzos culminaron su vínculo y habrá que ver si alguno puede ser del interés del DT.

No obstante, la BH ya oficializó dos incorporaciones para esta temporada: el lateral derecho Kevin Acuña, de último paso por Argentino Quilmes, y el delantero Joel Piccinini, ex Atlético Carcarañá.



EL JUVENIL RAVASIO EN TALLERES

En diciembre de 2021, en el marco de una importante relación institucional entra ambas entidades, Ben Hur y Talleres acordaron el traspaso del arquero Joaquín Ravasio. Tras ser cedido por una temporada al Lobo, esta semana, el juvenil categoría 2009, se incorporó definitivamente al elenco cordobés. Integrará el plantel de Novena División de AFA.

Ravasio se sumó a la BH con tan solo 6 años, realizó todas las divisiones infantiles y en la temporada pasada jugó en Novena División, donde logró el título en el Torneo “Clausura” de Liga Rafaelina. El año pasado también integró el elenco Sub 13 de Ben Hur que participó del Torneo Regional Juvenil AFA, donde el Lobo logró llegar hasta las semifinales.