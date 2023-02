Como en 2005, San Francisco es el epicentro de la ilusión juliense

Cambió el formato de los torneos, lógicamente los protagonistas son otros, pero el destino quiso que en la misma cancha y la misma ciudad 9 de Julio dispute otra final que puede marcar una nueva página de gloria para la institución de calle Ayacucho.

El estadio "Oscar Boero" de Sportivo Belgrano de San Francisco, más ampliado y remodelado que aquella tardecita-noche del 21 de mayo de 2005, es nuevamente el escenario para las ilusiones del pueblo juliense de llegar otra vez al Federal A, o en realidad de jugarlo por primera vez con esta denominación, ya que anteriormente se llamaba Argentino A.

En esta ocasión será una final única frente a Atenas de Río Cuarto el domingo a las 17, mientras que en aquella consagración fueron dos partidos en la definición ante Sportivo Belgrano, en el de ida ganando 2 a 0 en el Coloso con goles de Oscar "Topo" Gómez y Miguel Urbina, en tanto que en la revancha se impuso el local 1 a 0 con gol de Juan Manuel López, pero por la diferencia obtenida una semana antes festejó el equipo que dirigía "Malacho" Soltermam.

En esa ocasión, el León previamente también había dejado en el camino a Atlético Uruguay como se dio el domingo pasado.



MÁS SIMILITUDES

Como local, igual que en este torneo, el '9' no perdió nunca en ese Argentino B VIP, sumó 9 victorias y 5 empates, pero le costó de visitante, donde ganó 2 en 14 partidos, con 6 goles a favor y 14 en contra. El goleador fue el defensor cordobés Cristian Olmedo con 7 conquistas, Víctor Rena anotó 6, Conrado Besel 5, Cristian Pizarro 4 y el Topo Gómez 3.

Había sido el árbitro Horacio Sandoval (Concordia) en la revancha y 9 de Julio alistó a: Emiliano Taverna; Gabriel Mosevich, Cristian Olmedo, Alejandro Donatti y Sergio Becerra; Juan Senn, Miguel Urbina, Maximiliano Zbrun y Pablo Andretich (55' Conrado Besel); Alejo Gelatini (68' Paulo Paglione); Víctor Rena (82' Oscar Gómez). Sup: Ré y Daniel Becerra. DT: Germán Soltermam.

Primer tiempo: a los 22' gol de Juan Pablo López (SB).Incidencias: a los 46' del PT fue expulsado N. Martínez (SB) y a los 16' del ST Conrado Besel (9).



WERLEN, JUGADOR DE ESE PLANTEL

Marcelo Werlen fue protagonista durante medio torneo de ese equipo que ascendió en 2005. "Satanás" a mitad del mismo decidió irse a jugar a Independiente de Ataliva que había armado un gran equipo para la Liga Rafaelina y lo ratificó con el título. Igualmente, cabe recordar que Werlen ya había sido protagonista en el primer ascenso de 2001.

De tal modo, el hoy DT juliense podría entrar en la historia del club como el primero en lograr ascensos como jugador y entrenador.



EL DATO DEL ENTRENADOR RIVAL

Atenas de Río Cuarto es dirigido por Sebastián Montivero. Se trata del técnico que el año pasado logró el ascenso al Federal A con Argentino de Monte Maíz, al derrotar en la final a Rivadavia de Lincoln.



LA BAJA DE MARTINEZ

9 de Julio ya tiene una casi segura baja por lesión para la final. No podrá estar Maximiliano Martinez, que venía complicado antes de la revancha con Atlético Uruguay y se resintió durante el partido.