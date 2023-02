Los salarios crecieron, pero perdieron contra la inflación

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Los salarios del sector público y privado crecieron 6,7% en noviembre, colocándose 1,8 puntos por encima de la inflación de 4,9% para el mismo período.

No obstante, en los once meses acumulados de 2022 siguen por debajo del aumento del costo de vida, de acuerdo con los datos del INDEC.

En noviembre último, el Índice de Salarios se incrementó 6,7% mensual y 85,5% interanual.

El indicador acumula una suba del 80,8% respecto de diciembre previo.

El crecimiento mensual se debe a subas de 7,3% en el sector privado registrado, 5,7% en el sector público y 6,4% en el sector privado no registrado.

El Índice de Salarios del INDEC acumuló hasta el anteúltimo mes una suba anual del 80,8%, 4,5 puntos por debajo de la evolución del costo de vida, que hasta noviembre acumulaba 85,3%.

Observando hacia adentro el índice se pueden observar realidades muy distintas sobre todo entre los sectores registrados de los no registrados.

Mientras los sectores registrados acumulan en lo que va del año variaciones promedio del orden del 84,4%, los trabajadores del sector privado no registrado acumulan un ajuste de 64,5%, casi 20 puntos menos.

Lo que no hace más que exteriorizar la precariedad de su relación y la dificultad para la renegociación de los salarios frente a los empleadores.

Según los cálculos de la consultora LCG, los trabajadores de todos los sectores registraron en noviembre un incremento del poder adquisitivo.

"Los trabajadores registrados del sector privado se colocaron como los más beneficiados con un aumento de 2,3% real en el mes, aunque siguen 2,3% abajo en la comparación interanual", indicó.

Señaló que por su parte los trabajadores del sector público registrado "reflejaron la menor variación del mes con un aumento real del salario de 0,8% y 2,6% abajo interanual. Para los trabajadores no registrados, si bien este mes percibieron una mejora real de 1,4% en el año están 9,5% abajo".

Pensando en el cierre de 2022, la consultora espera que "con un acumulado de la inflación de 94,8%, los salarios quedarán levemente por debajo de la inflación. En este sentido, si bien en el promedio anual estimamos que los salarios se mantengan en niveles similares a los de 2021 en términos reales, la escalada de los precios marcaría una caída más sensible en la medición anual (diciembre a diciembre), cercana al 5% real para el sector registrado de la economía".

En el mismo sentido, Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), indicó que "si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una caída en el caso del sector público (-2,6%), caída del sector privado registrado (-2,3%) y caída del sector privado no registrado (-9,5%)".

Finalmente se indicó: "Comparándolo en sueldos en los cincuenta y nueve meses que transcurrieron entre enero de 2018 y noviembre de 2022, los trabajadores privados formales perdieron el equivalente a 8,1 sueldos, los públicos 10 sueldos y los trabajadores informales 13,3".