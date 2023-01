Le pidió probar la moto pero nunca más volvió

En el mediodía de ayer, un hombre de 29 años de la ciudad de San Cristóbal denunció que llegó a la ciudad de Rafaela, más precisamente a la Estación Terminal de Ómnibus, para vender su motocicleta marca Honda CG Titán 150 c.c., a un joven debidamente identificado con quien previamente había acordado a través de Facebook; y este le pidió ponerla en marcha para probarla, luego se subió a la moto y nunca más volvió.

Con los datos aportados por la víctima e imágenes del Centro de Monitoreo (CEMU), efectivos de la Comisaría Nº 2 realizaron una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Chaco al 900, donde fueron atendidos por la propietaria quien autorizó el ingreso a la vivienda.

También se encontraba presente un joven -a quien se lo habría observado en la motocicleta sustraída como acompañante, según imágenes del Centro de Monitoreo, Leonardo H. de 20 años-, no obstante la inspección arrojó resultados negativos.

En ese momento, el personal policial salió del inmueble observando por calle Geuna al motovehículo sustraído, conducido por el supuesto comprador, Rodrigo S. de 20 años.

Minutos después recibieron vía radial que la motocicleta se encontraba en la vía pública, en calle 14 de Julio al 800, donde procedieron al secuestro de la misma.

En cuanto a los dos jóvenes de 20 años, Rodrigo S. y Leonardo H., por orden del Fiscal en turno se les inició un legajo penal por el delito de “estafa” y el motovehículo fue restituido a su legítimo propietario.



DETENIDOS CON

PEDIDO DE CAPTURA

En la tarde del domingo -17.40-, personal de Agrupación Cuerpos prestó colaboración a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un allanamiento que se efectuó en calle J. P. López al 2200, en busca de dos sujetos que eran requeridos por la justicia.

Mientras el acto se ejecutaba, transeúntes aportaron que los buscados estaban deambulando por inmediaciones de barrio Jardín.

Una unidad móvil perteneciente a la sección Canes emprendió una saturación, interceptando en la intersección de calles Vera Peñaloza y Vélez Sarsfield, a los dos individuos, de 20 años de edad. Los mismos fueron identificados como Enzo Isaías M. de 20 años, y Franco Alejandro C. también de 20 años.

Previo chequeo palpáreo en busca de objetos que pudieran atentar contra la vida de terceros, fueron trasladados a sede de Comisaría Seccional 15ª y, posteriormente a la base de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



RESISTENCIA A LA

AUTORIDAD Y LESIONES

El domingo se dio inicio a un evento privado en el Club San Isidro, de Egusquiza. Ya avanzado, en la madrugada, un sujeto comenzó a causar desorden en el lugar. Por tal motivo, uno de los presentes le solicitó que se retirase, y este le propinó un golpe de puño en el rostro.

Seguidamente, un efectivo policial de Subcomisaría 20ª., de esa localidad, que era parte del evento y no se encontraba en servicio; se identificó como tal solicitándole que deponga su actitud, y fue cuando el individuo se abalanzó sobre él al tiempo que le lanzó un golpe que impactó en el cuello, para luego darse a la fuga, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros.

El mismo fue identificado como Ángel Marcelo A. de 24 años y oriundo de la ciudad de San Cristóbal. Puesta en conocimiento de la situación, la Fiscal en turno Dra. Lorena Korakis, esta ordenó su detención y remisión a Alcaidía, por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas.