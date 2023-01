De Pedro busca bajar el tono a la interna en el oficialismo

El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, buscó ayer bajarle el tono a la polémica que se desató en el oficialismo alrededor de su persona y sostuvo que su "responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia" del Frente de Todos.

"Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica", inició el funcionario nacional.

En un hilo en su cuenta de la red social Twitter, De Pedro señaló: "Los que tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente".

"Solo así lograremos ofrecer soluciones para que los que hicieron tanto daño, los que endeudaron el país y multiplicaron la pobreza, no vuelvan a gobernar", consideró el ministro del Interior.

Y agregó: "Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días".

De Pedro se refirió a la polémica que se armó luego de que en su entorno dejaran trascender que estaba "dolido" por no ser invitado a un encuentro del presidente Alberto Fernández con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y referentes argentinos de derechos humanos.

Ante eso, los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Seguridad, Aníbal Fernández, salieron al cruce, abriendo una nueva disputa interna. (NA)