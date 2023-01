El dólar blue frenó su escalada y operó a $379 para la compra y $383 para la venta, tres pesos por debajo del viernes último. En la apertura de la jornada financiera arrancó en alza, pero con el correr de las horas fue perdiendo brío. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 98% y es de 105% frente al dólar mayorista.

La divisa informal recorta, de esta forma, el alza de $10 que había acumulado en la última semana. Los tipos de cambio financieros mantienen una brecha de 100% en el caso del CCL y de 92% en el MEP.

En tanto, el dólar oficial operó a $184,75 para la compra y $192,75 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista cotizó a $384,50.

El viernes último, a raíz de las pocas liquidaciones del mercado exportador, el Banco Central se vio obligado a vender U$S 26 millones para atender la demanda en el mercado cambiario. La autoridad monetaria vendió la semana pasada casi U$S 211 millones, por lo cual registró un saldo negativo en enero de U$S 76 millones.



LA BOLSA PORTEÑA

CORTÓ RACHA ALCISTA

Tras cortar una racha positiva de cinco ruedas, las acciones líderes de la Bolsa porteña arrancaron la semana con una caída del 3,3 por ciento. Los activos de Argentina, con los bonos en dólares y las acciones marcando fuertes caídas, mostraron selectivas tomas de ganancias, en una plaza que se mantuvo atenta a la trayectoria del peso en los segmentos alternativos de cambio, en momentos en que los inversores institucionales aguardan decisiones de política monetaria a nivel global.

El S&P Merval retrocedió a 245.875,13 puntos, con lo que cortó una racha alcista de cinco ruedas en las que acumuló una mejora del 11,19%. El Merval marcó recientemente un nivel máximo histórico de 267.244,18 unidades.

Teniendo en cuenta la evolución que tuvieron en el último mes, se puede considerar normal que se experimente una baja en sus cotizaciones a corto plazo, consideraron analistas.

Por su parte, las plazas externas cayeron ante probables subas de las tasas de interés en Europa y Estados Unidos dadas las presiones inflacionarias. El sector tecnológico fue uno de los más bajistas del día. De acuerdo a el S&P 500 bajó 1,3%, a 4.018,18 unidades; mientras que el Nasdaq Composite perdió 1,9%, a 11.393,81 puntos. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones cedió 0,7%, a 33.723,61 puntos.

Los activos domésticos se encuentran más inclinados a transitar una toma de ganancias, la cual venía demorada tras las fuertes subas acumuladas, estimaron expertos.

El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan caía 14 unidades, a 1.805 puntos básicos y los bonos argentinos en dólares, por su parte, mostraron una tendencia a la baja en su mayoría, con retrocesos de hasta 1,7% por parte del Global 2041 y del Bonar 2038. El que más subió fue el Global 2030 (+1%). (NA)