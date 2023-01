Los Pumas7s tienen rivales para el Seven de Los Ángeles

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, integrará el grupo clasificatorio D del certamen de Los Ángeles y se enfrentará sucesivamente ante sus pares de Francia, Inglaterra y España.

El torneo, correspondiente a la sexta etapa del circuito Mundial de la disciplina, se llevará a cabo entre el 25 y 26 de febrero venidero.

Los Pumas 7s finalizaron el fin de semana pasado en la novena colocación en el torneo de Sydney, al vencer a Tonga por 21-19.

El seleccionado argentino, dirigido por el entrenador Santiago Gómez Cora, se consagró campeón el pasado domingo 22 del Seven de Hamilton en Nueva Zelanda, al vencer a los All Blacks por 14-12.

Los Pumas 7s,medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, ocupan el cuarto lugar del ranking mundial, junto con Fiji con 67 puntos, mientras que Nueva Zelanda es el puntero con 85 unidades.



ASÍ QUEDARON CONFORMADOS LOS GRUPOS

Grupo A: Nueva Zelanda, Samoa, Chile y Estados Unidos.

Grupo B: Uruguay, Canadá, Irlanda y Sudáfrica.

Grupo C: Japón, Australia, Kenia y Fiji.

Grupo D: Argentina Francia, Inglaterra y España.