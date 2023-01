La oposición celebró la detención del líder mapuche: "Un delincuente menos suelto"

Distintos dirigentes opositores expresaron sus opiniones tras la detención del líder mapuche, Facundo Jones Huala, en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue uno de los primeros en manifestar su emoción tras conocerse la noticia: "Finalmente detuvieron a Jones Huala. Lo denunció una vecina que lo encontró escondido y borracho en el quincho de su casa. Un delincuente menos suelto. Las familias patagónicas van a dormir un poco mejor hoy", manifestó a través de sus redes sociales.

En la misma línea, el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno porteño, Waldo Wolff, felicitó a la Policía de Río Negro y pidió condenar a cárcel a "los delincuentes" que toman tierras. "Quiero felicitar a la Policía de Río Negro por la detención de Facundo Jones Huala. En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito, y los delincuentes tienen que estar tras las rejas. Ahora que actúe la justicia. Es por acá", afirmó por el mismo canal.

A su parte, el senador radical, Alfredo Cornejo, culpó al Gobierno de "hacer la vista gorda" ante la situación, y denunció al presidente Alberto Fernández por haber recibido a la madre de Jones Huala. "El gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir", publicó en Twitter, y continuó: "El presidente @alferdez incluso recibió a la madre de Jones Huala".

Además, amplió: "Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino".

La dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, desmintió a la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras al sostener que "no dice la verdad", y tras asegurar que no hubo operativo para detener al líder de la RAM sino una denuncia de una vecina y dos oficiales en funciones. "La gobernadora de Río Negro @ArabelaCarreras no dice la verdad, no hubo operativo para detener a Jones Huala. Hubo una denuncia de una vecina porque había un intruso en su patio y luego se metió en su quincho. Fueron dos oficiales a constatar y encontraron al prófugo", señaló.

La diputada del bloque de Javier Milei, Victoria Villarruel, se mostró a favor de la detención en un escueto mensaje: "Siempre se celebra que sean detenidos los delincuentes que atentan contra el país. #JonesHuala". (NA)