Alcoholizado y con pollera: así cayó Jones Huala, el prófugo más buscado

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue detenido ayer por la Policía de Río Negro en el quincho de la vivienda de una vecina ubicada en el barrio La Esperanza y, según se observa en los videos difundidos por las fuerzas de seguridad, vestía una bermuda gris y zapatillas botitas rojas.

Tras haber sido sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1.31 de alcohol en sangre, Jones Huala quedó detenido y fue trasladado a Bariloche mientras la provincia articula con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir.

Las imágenes de su detención permiten observar que llevaba puesto una pollera de jean hasta la rodilla, una remera floreada debajo y con una blusa negra encima. El pelo suelto y despeinado daban señales de haber estado reposando en el interior de la vivienda.

Del operativo formaron parte unidades especiales y la Brigada de Investigaciones, quienes lograron dar con su paradero luego del llamado de una vecina que alertó movimientos en el quincho de una casa particular. El líder mapuche ingresó tras romper un vidrio, y se refugió en su interior.

A las 4 de este lunes, un llamado de una vecina alertó sobre la presencia del líder mapuche, prófugo desde el 11 de febrero de 2022, quien permanecía escondido en el interior de la vivienda. Al parecer, no opuso resistencia tras ser hallado por el operativo policial.

"Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común", reveló la gobernadora Arabela Carreras en diálogo con TN.

Jones Huala, quien se encuentra prófugo desde febrero de 2022, presenta vigente una alerta azul de Interpol, que apunta a socavar información "sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal".



INTERPOL EMITIÓ

UNA ALERTA ROJA

En este marco, Interpol emitió anoche la alerta roja que que Facundo Jones Huala siga preso en Río Negro, a la espera de que llegue el pedido formal de extradición de parte de la justicia de Chile.

Jones Huala fue detenido en El Bolsón en la madrugada de este lunes, luego de estar prófugo desde febrero de 2022. Tras su arresto, la alerta azul que pesaba sobre el dirigente mapuche pasó a roja, con el objetivo de que siga preso y pueda ser extraditado a Chile.

Se espera que en las próximas horas la Justicia de Chile envíe el pedido de extradición a través de su Embajada en la Argentina sobre el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Sucede que si Chile no hace el pedido, Jones Huala podría quedar libre.

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, reveló que la administración del presidente Gabriel Boric inició los trámites para solicitar la extradición del líder mapuche, según informó el diario El Mercurio: "Hoy durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, como saben, tiene una condena pendiente en Chile, por lo que se iniciaron ya los trámites para solicitar la extradición".

En la misma sintonía, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Betiana Minor, anticipó que el líder de la RAM podría quedar en libertad si Chile no efectivizaba el pedido por la extradición, dado que los delitos por los que se lo acusan al activista, no requieren de prisión preventiva.

El líder de la RAM es argentino y está prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En 2013, fue condenado a nueve años de prisión por la justicia chilena por los delitos de incendio y porte ilegal de armas. Gozó del beneficio de libertad condicional hasta que fue revocada por la Corte Suprema. (NA)