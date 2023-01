Unión igualó en su visita a Banfield

Banfield recibió anoche a Unión de Santa Fe en el debut de ambos en el torneo 2023 de la Liga Profesional. El Taladro y el Tatengue igualaron 0-0 en el estadio Florencio Sola, bajo el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco.

El encuentro fue entretenido y ambos contaron con oportunidades para llevarse el partido. Desde el arranque, el Taladro avisó con una chilena del uruguayo Brahian Alemán, en los primeros instantes del partido.

Tras esta jugada, paulatinamente Unión fue ganando metros en el terreno de juego. Por intermedio del volante Mauro Luna Diale y las apariciones arriba del paraguayo Junior Marabel y Daniel “Pajarito” Juárez, el Tatengue se hizo superior conforme pasaron los minutos.

En tanto, los albiverdes intentaron llevar peligro principalmente desde los pies de Alemán, que contó con otro remate, esta vez de media distancia, que forzó la buena respuesta del arquero Santiago Mele.

Ya en la segunda mitad, el encuentro se volvió trabado y los conjuntos no encontraron del todo los caminos para hacerse daño.

Con esta igualdad, el Taladro y el Tatengue iniciaron su camino en la LPF con una igualdad. En la siguiente jornada, Banfield visitará a Huracán el próximo lunes, desde las 20. Mientras, los santafesinos recibirán a Instituto el domingo, desde las 21.30.

En otro encuentro, Vélez derrotó por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio José Amalfitani, que marcó el debut de Sebastián "Chirola" Romero como entrenador del conjunto platense. Tras un comienzo parejo, el delantero Lucas Janson rompió el cero a los 26 minutos del primer tiempo y puso en ventaja al "Fortín", que se fue al descanso con una leve superioridad sobre su rival. Ya en el complemento, una ráfaga de Walter Bou liquidó el encuentro a favor del elenco de Liniers: el atacante anotó a los 9 y 12 minutos para ampliar la diferencia, que luego acortó Guillermo Enrique a los 22 con el descuento del "Lobo" que no logró incomodar a los dirigidos por Alexander "Cacique" Medina.

También ayer, Godoy Cruz arrancó de la mejor manera el certamen tras vencer como visitante por 1 a 0 a Barracas Central, en un partido disputado en el Estadio Claudio Fabián Tapia. En un encuentro sumamente friccionado, el "Tomba" se llevó los tres puntos gracias a un gol marcado por Gonzalo Abrego, a los 26 minutos del primer tiempo. Barracas Central terminó con diez jugadores por la expulsión de Bruno Mastronicola sobre el final del cotejo.



PRÓXIMA FECHA (2º): Viernes 3/2: 20hs Newell's vs Vélez, Tigre vs Central. Sábado 4/2: 17hs Sarmiento vs Barracas, Arsenal vs Estudiantes, 19.15hs Belgrano vs River, 21.30hs Lanús vs San Lorenzo, Argentinos vs Racing. Domingo 5/2: 17hs Independiente vs Platense, 19.15hs Boca vs Central Córdoba, 21.30hs Atlético Tucumán vs Talleres, Unión vs Instituto, Godoy Cruz vs Colón. Lunes 6/2: 20hs Gimnasia vs Defensa, Huracán vs Banfield.