La “Crema” puso en marcha su última semana de pretemporada

Atlético de Rafaela se prepara para arrancar, el próximo viernes 10 de febrero, una nueva temporada en la Primera Nacional, donde buscará recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.

Para ello hubo una ‘limpieza’ en el plantel del año pasado y por el momento sumó ocho incorporaciones.

Con el libro de pases que cierra el próximo jueves 2 de febrero, en las próximas horas quedará resuelto si finalmente llegan los dos nombres que busca la dirigencia o si el plantel ya está cerrado.

El lateral por derecha, Matías Olguín, de la reserva de Boca es el apuntado para reforzar la última línea. La ‘Crema’ y el jugador ya tienen todo acordado pero aún el Xeneize no dio el visto bueno. Por otro lado se analiza la posibilidad de sumar otro delantero y uno de los nombres que circulan es el de Matías Gallegos, de Unión de Santa Fe.



LENCINA, ON FIRE EN COLOMBIA

El cordobés Gonzalo Lencina, exAtlético de Rafaela, empezó con todo su primera experiencia en el fútbol de Colombia. Luego de la gran actuación en su debut, en el encuentro por la segunda fecha el Atlético Bucaramanga se impuso 2-1 en su visita a Atlético Huila con dos goles del delantero de Alta Gracia.



¿ÁNGELO MARTINO A RACING?

Fernando Gago insiste con la llegada de un lateral izquierdo, por lo que los dirigentes de Racing ofertaron formalmente por Ángelo Martino, de Talleres de Córdoba, una cifra cercana al millón de dólares por el 80% del pase del zurdo de 24 años, que también es pretendido por Newell's.

El mercado de pases cierra el jueves y ante la frustrada llegada de Elías Gómez, y la dificultad de traer a otros nombres que sonaron como Claudio Bravo, Lautaro Blanco o Nicolás Fernández Mercau, Racing decidió avanzar finalmente por el ex Atlético Rafaela, que viene de meterse un gol en contra y ser expulsado en la derrota ante Independiente.