La final tiene estadio y hora

9 de Julio y Atenas de Río Cuarto se medirán el próximo domingo para dirimir el ascenso al torneo Federal A. el encuentro fue confirmado en el estadio Juan Pablo Francia, del club Sportivo Belgrano de San Francisco y comenzará a las 17.00hs. En las próximas horas se conocerá el árbitro.



El torneo Regional Amateur finalizará el domingo 5 de febrero con la disputa de las cuatro finales, que darán los cuatro lugares para jugar en la tercera categoría del fútbol argentino.



Los dirigidos por Marcelo Werlen eliminaron el último domingo a Atlético Uruguay por 3-2 en los penales, mientras que el ‘Albo’ de Río Cuarto hizo lo propio con San Lorenzo de Alem, Catamarca. Definición que también fue desde los doce pasos.



Será un único partido en estadio neutral y con la presencia de ambas hinchas.



La cantidad de entradas que tendrá cada club, según informó el portal Ascenso del Interior, rondarán las 2500. Las mismas serán entregadas a los dirigentes cuando se reúnan con las autoridades del Consejo Federal de AFA, reunión que también servirá para coordinar cuestiones administrativas, reglamentarias y de seguridad.



Las otras finales serán:



- Germinal (Rawson) vs. Independiente (San Cayetano): en el estadio El Fortín de Villa Mitre, Bahía Blanca.

- El Linqueño (Lincoln) vs. San Martín (Mendoza): en La Pedrera, Villa Mercedes.

- Sol de América (Formosa) vs. Camioneros Argentinos del Norte (Salta): en el estadio de Mitre o Güemes, Santiago del Estero.