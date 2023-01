9 de Julio se quedó con la zona Litoral Sur del Torneo Regional Amateur tras superar 3-2 en los penales a Atlético Uruguay en Concepción del Uruguay, luego de caer 1-0 y quedar igualada la serie 1-1. Ahora, el ‘León’ disputará la final por el ascenso al Federal A 2023.



El próximo domingo 5 de febrero se medirá con Atenas de Río Cuarto, ganador de la zona Centro tras eliminar a San Lorenzo de Alem (Catamarca), en un encuentro a partido único y en cancha neutral. Será en el estadio Juan Pablo Francia, del club Sportivo Belgrano de San Francisco, y con presencia de público en las tribunas.



Uno de los que habló fue el entrenador del conjunto ‘Juliense’, Marcelo Werlen, quien analizó: “Tuvimos que sufrir, una cancha complicada, difícil. Arrancamos mal el partido, no podíamos hacer pie pero con el correr de los minutos mejoramos, empezamos a tener la pelota, tuvimos el penal, que si lo metíamos nos poníamos 2-0 y empezábamos a cerrar la historia, lo erramos, no es fácil patear penales en estas instancias, y ellos aprovecharon ese momento. Nosotros empezamos bien el segundo tiempo, manejando la pelota, sin situaciones pero con el control, llegó el gol y ahí se nos complicó todo”.



La definición fue a los penales y con un ‘Joaquín que tuvo una actuación impresionante’ el León logró quedarse con la clasificación a la final por el ascenso: “Se ganó a lo 9, sufriendo, como siempre. Lo teníamos que ganar y lo ganamos a penales”, indicó ‘Satanás’ en DyP Streaming, que luego agregó: “No es fácil en el fútbol actual, los penales pesan y por suerte tuvimos al arquero que se hizo grande y ganamos esta definición, cortamos esa racha en los penales que yo venía perdiendo definiciones de estas, pero gané la más importante”.



El arquero ‘Juliense’, Joaquín Gómez, fue la gran figura de la definición ya que contuvo dos remates de Atlético Uruguay. Y sobre ello, Werlen señaló: “Se tiene confianza, es un caradura, tiene esa personalidad que debe tener un arquero, la tuvo y atajó dos penales impresionantes. Estamos muy contentos y felices”.



Por último, un emocionado Werlen, no se olvidó de aquellos que siempre están: “Se lo quiero dedicar a mis hijos, al hincha del 9 en general que nos viene apoyando, a la hinchada que se vino hasta acá, a los dirigentes, a la gente que se quedó sufriendo y mirándolo por televisión. Lo sufrimos, nos llevamos una clasificación muy importante, falta el último pasito, que sabemos que no va a ser fácil”.



En relación a lo que se viene: Atenas de Río Cuarto, Werlen declaró: “Es un partido histórico que tiene el club por delante, que lo necesitaba y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Va a explotar la cancha, la gente juega un papel fundamental en los partidos, los vamos a tener de nuestro lado y va a ser una linda final”.