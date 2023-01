La economía santafesina registró una leve mejora de 0,2% en noviembre

El Índice Compuesto de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe registró en noviembre pasado una variación positiva mensual de 0,02%, según informó ayer el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe. "Esto ocurre luego de cinco meses consecutivos de contracción y por efecto de mejores niveles de molienda y a las exportaciones del agro", sostiene el informe.

La variación interanual del ICASFe se ubica en el 0,7% y el acumulado en 2022, de 0,3% subraya el reporte. Esta leve mejora general “no supone un cambio de tendencia, manteniéndose un claro deterioro en variables clave para la economía”, dice el CES.

Ocho de las catorce series representativas de la actividad económica provincial mostraron resultados favorables: molienda de oleaginosa, 8,4%; gas industrial, 5,3%; patentamiento de nuevos vehículos, $ 1,1%; producción de maquinaria agrícola, 1,0%; remuneraciones reales, 1,0%; ventas en supermercados, 0,9%; hidrocarburos para la agroindustria y el transporte, 0,5% y puestos de trabajo, 0,2%.

En tanto manifestaron una performance negativa: faena de ganado bovino y porcino, -0,0 %; producción láctea, -0,4%; recursos tributarios, -0,6%; energía eléctrica industrial, -1,2%; consumo de cemento, -2,1% y demanda laboral, -10,8%.



PERSPECTIVAS

A modo de síntesis, el informe señala que la tasa de cambio interanual del ICASFe “se ubicó en 0,7%, por debajo de las bandas de confianza de crecimiento promedio de largo plazo de la economía santafesina y en este sentido, no se observan variaciones significativas significativos respecto al rumbo contractivo que viene mostrando el indicador en los últimos meses”.

Sin embargo -continúa- “los resultados obtenidos en el análisis dejan entrever un efecto de derrame positivo por parte del sector molinero y del sector agroexportador, que permitieron una leve mejora en la medición de noviembre”.

Al respecto, y a pesar de la sequía que atraviesa la región, “los incentivos generados por el gobierno bajo el mecanismo de operatoria preferencial para los exportadores de oleaginosas, dieron impulso a la venta de stocks de la campaña precedente y colaboraron especialmente con la economía local, eje del polo agroexportador del país”.

En relación a las expectativas, el informe del CES indica que “tampoco se suma información que contrarreste un escenario complejo. Puede ser que las liquidaciones de diciembre continúen moderando la coyuntura en el corto plazo, pero la situación global de las cadenas productivas se encuentra en una situación delicada.

“Adicionalmente, el contexto macroeconómico no logra fortalecerse, lo cual, definitivamente, no colabora con la situación climática y la retracción que ya venían mostrando otros sectores económicos relevantes”, concluye el CES.