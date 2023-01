"Es una zoonosis, se transmite de las aves hacia los humanos"

El pasado viernes, la Dirección Regional de Salud de Rafaela dio a conocer que cuatro personas adultas de una misma familia que reside en barrio Barranquitas se encuentran internadas en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" con un cuadro de neumonía bilateral causado por la psitacosis, una enfermedad que transmiten las aves, en especial loros y cotorras. Indudablemente, esto generó una cierta preocupación en Rafaela, ya que dos de los pacientes permanecieron alojados en la Unidad de Terapia Intensiva con riesgo de muerte. Ya en el día domingo, la buena noticia es que uno de los integrantes de la familia evolucionó favorablemente y fue dado de alta por parte de las autoridades sanitarias locales, mientras que el resto continuaban internados en el efector local hasta este lunes por la noche.

Emilio Scarinci, el director del hospital local, precisó en conferencia de prensa ayer por la mañana que "ingresaron durante la semana pasada cuatro miembros de una familia a internación, personas que ingresaron con un cuadro respiratorio, un cuadro febril acompañado de signos y síntomas respiratorios. De estos cuatro pacientes, dos ingresaron a la UTI donde permanecieron internados bajo asistencia respiratoria mecánica y los otros dos pacientes ingresaron a la sala de clínica médica, de los cuáles a uno de ellos se le dio el alta durante este domingo por buena evolución. En estos momentos tenemos, ya al día lunes, tenemos tres pacientes internados, dos en UTI, de alrededor de 40 años y el restante en clínica médica. una paciente de 18 años". A continuación, el facultativo destacó que "se trata de un cuadro respiratorio como muchos otros que comparten signos y síntomas y en la búsqueda de la causa se llega a la conclusión de que era un germen determinado que no es frecuente en nuestro medio y que se de con esta gravedad. Así se llegó al diagnóstico de psitacosis". Y por último, en cuanto a la gravedad de los pacientes, Scarinci manifestó que "llegaron con un cuadro clínico compatible con una neumonía bilateral, un cuadro que compromete a ambos pulmones, dos de ellos con mayor gravedad y que requirieron internación en terapia".



¿QUE ES LA PSITACOSIS?

Mientras tanto, la médica infectóloga Sandra Cappello también se refirió sobre este tema en charla con los medios locales, afirmando en primer término que "es una enfermedad bacteriana, una zoonosis, una enfermedad que afecta a las aves y puede transmitirse a los seres humanos y eso generalmente pasa cuando las personas conviven o comparten su vida cotidiana con las aves. También puede darse en aquellas personas que trabajen en criaderos de aves o aquellas que crían gallinas o animales de corral y limpian esos lugares. Por eso la recomendación es que aquellas personas que tienen como mascota un ave la tengan afuera y ventilen muy bien los ambientes, mantengan las jaulas limpias y si notan que pueden estar enfermos los lleven a un veterinario. Y aquellas personas que tienen por costumbre capturar aves silvestres y llevarlas a su domicilio, que traten de evitar hacerlo".

Lo que está claro es que esta enfermedad no es nueva y no se transmite de persona a persona."Es una zoonosis que se transmite de las aves a las personas siempre y cuando esas aves estén enfermas. No todas las aves van a transmitir esto. Si tengo palomas y pájaros en el patio de mi casa, están en libertad, vienen a mi patio y se van no constituye ningún riesgo, lo mismo que las aves que están en las plazas o que pueden estar en los árboles de la ciudad. Solamente constituyen un riesgo si esas aves que habitualmente se encuentran en libertad son capturadas y llevadas al domicilio, están enfermas y transmitir la enfermedad", agregó Cappello.

En tanto, si le llamó la atención de que los infectados sean parte de la misma familia, Cappello sostuvo que "en realidad no sorprende mucho porque compartían todos la misma vivienda las cuáles tenía un ave enferma. Por lo tanto, sí es probable que eso pase porque cuando las aves están dentro del domicilio pueden comprometer a todos los integrantes de esa familia. Ya hemos tenido otras veces cuadros compatibles con psitacosis pero casos aislados, no varios integrantes de una familia". Posteriormente, Cappello añadió que "habitualmente esta enfermedad se manifiesta de manera similar a un cuadro gripal, con fiebre y dolores musculares que puede evolucionar hacia una neumonía, donde en general son cuadros leves a moderados. En algunos casos puede evolucionar hacia cuadros más graves con complicaciones, pero todo depende de la persona en particular y el tamaño de inóculo, o sea cuánto tiempo esa persona estuvo expuesta a la bacteria". Y por último, en cuanto al tratamiento, Cappello respondió que "se trata al paciente con antibiótico específico y dura 14 días".