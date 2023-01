Este martes llegan a Rafaela 2.880 vacunas bivalentes y mañana comienzan a aplicarlas

Este fin de semana comenzaron a llegar a la provincia de Santa Fe las vacunas bivalentes contra el Covid. Se trata de dosis que deben ser almacenadas a -80°C y que por lo tanto implican una logística de distribución especial.

Se trata, además, de una vacuna especial, que era esperada por la cartera sanitaria, ya que tienen la cepa de Wuhan y la cepa Ómicron con dos sub variantes. De esta forma, la nueva dosis brindaría una mayor inmunidad ya que generaría anticuerpos contra las cepas que están circulando en la actualidad.

En este sentido, la provincia de Santa Fe recibió alrededor de 70 mil vacunas, de las cuáles este martes estarán llegando a la Región de Salud de Rafaela 2.880 dosis, para luego en el día de mañana comenzar a aplicarla en la ciudad en el horario de 6 a 13 horas en el hospital "Jaime Ferré", según le comentó a este Diario la jefa del vacunatorio local, Luciana Díaz. Desde el Ministerio de Salud aclararon que las mismas funcionan como refuerzo y están indicadas para mayores de 12 años. "Sólo se aplicarán como refuerzo a los mayores de 12 años que hayan recibido hace 4 meses una dosis, mientras que para iniciar esquema o segundas dosis disponemos de vacuna Moderna. En tanto, vale recordar que a partir de los 6 meses de vida los niños pueden ser vacunados con Moderna Pediátrica. Mientras que a partir de la próxima semana se pueden vacunar con Pfizer bivalente en los centros de salud de la ciudad de Rafaela y se irán distribuyendo al resto de los vacunatorios de la región", sostuvo Díaz.



REDUCE EL RIESGO DE

MUERTE EN UN 85%

Además, desde Salud resaltaron también que la nueva vacuna bivalente "está comprobado que contribuyen en un 85% a la disminución de internaciones y muertes". “Estas vacunas no se reconstituyen, es decir, es líquida, por lo que vacunadores y vacunadoras van a estar tomando la dosis de frascos multidosis (6 dosis cada uno), cada dosis de 0,3 mililitro, por lo que se toma eso y se aplica a la persona”, explicó Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad.

La coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Santa Fe, Soledad Guerrero, indicó que "esta vacuna da la posibilidad de generar anticuerpos específicos contra la variante Ómicron, manteniendo también los anticuerpos contra la cepa original, de la cepa Wuhan".

En declaraciones a LT10, Guerrero informó que han "ingresado a la provincia de Santa Fe 69.120 dosis. Se encuentran en las droguerías de la provincia que tiene ultrafreezer, ya que deben estar a -80°C. Igualmente, aclaró que puede ser "conservadas durante casi diez semanas en una heladera común, lo que permite distribuirla a todos los efectores de la provincia y allí aplicársela a la población". Indicó que la misma está indicada a "personas mayores de 12 años que hace cuatro meses recibieron la última dosis. Porque esta vacuna va a servir como refuerzo". En esa línea, subrayó que "un refuerzo viene a fortalecer lo hecho por las vacunas monovariantes con el objetivo de disminuir los casos graves, las complicaciones y las muertes por esta enfermedad".

Con relación a la evidencia a favor de su uso, un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de los Estados Unidos concluyó que la vacuna bivalente reduce el riesgo de hospitalización a causa de la COVID-19 casi 3 veces en comparación con las personas vacunadas anteriormente pero que aún no habían recibido la vacuna actualizada.

Según publica el sitio "Chequeado.com" los datos muestran que la vacuna bivariante también reduce el riesgo de muerte a causa del Covid casi 19 veces en comparación con quienes no están vacunados.

En tanto, otra investigación preliminar realizada en Finlandia demostró que la vacuna bivalente ofrece una protección superior al 80% y evita casos graves y muertes en comparación con quienes no recibieron la vacuna bivalente.

Jorge Geffner, doctor en bioquímica e investigador del Conicet, resaltó en declaraciones al mismo sitio que "si bien las vacunas bivalentes son un adelanto no representan un antes y después en la lucha contra el virus, ya que aunque se ha demostrado que son más inmunogénicas (aumentan la producción de anticuerpos capaces de neutralizar el virus), los trabajos difieren en si este aumento es o no significativo, si son apenas o fuertemente inmunogénicas en comparación con las vacunas que ya se venían aplicando. “Los refuerzos monovalentes como bivalentes protegen mucho contra infección severa, pero donde hemos perdido un poco la carrera es en la obtención de vacunas que prevengan la infección. El virus ha ganado la pulseada, las vacunas previenen menos frente a la infección leve pero mucho frente a la infección severa. Algunos trabajos muestran que la bivalente previene un escaloncito más”, explicó el especialista.