“Hay que pensar en el futuro", dijo Cocco en relación a cómo trabaja el SEOM

La semana pasada se realizó una reunión de delegados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de la ciudad de Rafaela, integrantes de su Comisión Directiva y del equipo de trabajo de dicha asociación para evaluar las acciones realizadas durante el año pasado y establecer una agenda con objetivos para este 2023.

Darío Cocco, secretario General del gremio, dialogó con la prensa para presentar un resumen de las cuestiones tratadas en dicho encuentro que tuvo como objetivo realizar un balance del pasado año teniendo en cuenta la inflación y los acuerdos paritarios que se lograron con la formación de la Mesa Territorial integrada por los Intendentes y Presidentes Comunales de las 48 localidades que forman parte de la organización gremial.

Al respecto, Cocco comentó: “Hemos tenido la primera reunión del año 2023; en primer término, hemos tratado de hacer un resumen y un balance de lo que había sido el acuerdo paritario que habíamos cerrado en el marco de la Mesa Territorial. Nosotros habíamos cerrado un aumento de un 102%, y tomando siempre como referencia el estudio hecho de la inflación de parte de la provincia por parte del IPEC, dio como resultado el 92,6% de inflación acumulada en el año 2022. Eso, contra el 102% que habíamos obtenido, nos da un saldo positivo 9,4 puntos a favor de recuperación del poder adquisitivo. Más allá de que entendemos y sabemos que es muy difícil, que no alcanza, que también en esos números no están los 30 productos que generalmente se consumen, es la única manera de poder tener un punto de comparación”.

Y es en ese sentido, que desde el SEOM entienden que ha sido positivo, y así también lo han tomado los delegados. Según el secretario, se ha tomado el compromiso de seguir trabajando para la recuperación de los salarios de los trabajadores en el 2023 teniendo las mismas expectativas. “La idea es comenzar ya en el mes de febrero con las mesas negociadoras y lo antes posible iniciar esta escalera y transitarla, esperando también que la inflación baje”, expresó.

Al ser consultado sobre los desafíos que se establecieron para este año, respondió: “Sí, hemos puesto los ejes de trabajo que son para nosotros importantísimos, como seguir trabajando en el tema de la capacitación con la Fundación y el tema de la mutual con la que tengo un crecimiento constante y permanente, donde le podemos llevar beneficios a todos los trabajadores de Rafaela y de todas las 48 comunas que tenemos adheridas”.

Otro de los ejes de trabajo al cual se refirió es el de las construcciones que piensan llevar adelante tanto en el complejo recreativo como en la sede. “Aquí ya comenzamos una serie de remodelaciones en los baños que es muy importante, y allá tenemos pensado hacer algunos departamentos más para que los compañeros puedan ir a pasar unos días y descansar. Y por otro lado, está el desafío de la construcción de los derechos de todos los trabajadores, que realmente es lo que a nosotros más nos preocupa” expresó.



AÑO ELECTORAL E INFLACIÓN

En relación al año electoral que vamos a transitar, Cocco dijo que ya lo han hablado con los delegados, siendo uno de los temas que les había quedado pendiente. “Porque estamos permanentemente trabajando sobre lo urgente, inclusive desde la pandemia para aquí hemos podido reflexionar y trabajar poco en lo importante porque el tema salarial siempre está por encima, y todos estos temas de salud. Pero algunos temas que vamos a trabajar y tratar de resolver son los lugares de trabajo, las políticas internas tanto de Rafaela como de las otras 48 comunas que forman parte de la jurisdicción del SEOM, fortalecer también todo lo que tiene que ver con los vehículos de servicio que tienen las comunidades que nosotros representamos porque también necesitamos estar, tener todo eso en condiciones y estar a la altura de las circunstancias para brindar cada vez más beneficios a las comunidades que exigen muchísimo hoy de nosotros. Así que es uno de los puntos que se ha hablado y también estamos trabajando con el Departamento Ejecutivo en estas horas sobre cómo mejorar las políticas internas para poder traccionar políticas mucho mejores para afuera”.

Al ser preguntado sobre cómo se puede proyectar en un contexto de inflación, Cocco respondió: “Es que se debe proyectar, no se puede más dejar para otro día. Estamos sobre lo urgente siempre y no vemos lo importante. Y cuando no fortaleces lo importante, después lo urgente ya es muy complejo y no podemos brindar los servicios. Yo creo que es un modus operandi y una cultura que se viene llevando a cabo los últimos años. Entendemos los factores, pero creo que no hay más excusas como para no trabajar lo interno, y eso es fundamental. No vamos a poder sostener las necesidades de la comunidad. Fijate en una ciudad como Rafaela que ha crecido exponencialmente, no le vamos a poder dar los servicios si nosotros no mejoramos las condiciones laborales, los vehículos, los lugares de trabajo. Sino fortalecemos todo eso, es imposible que nosotros de acá dos o tres años podamos resolver los problemas".



COLONIA DE VACACIONES

Llevando la conversación a un tema más distendido, se le preguntó sobre la colonia de vacaciones en el predio del SEOM ubicado sobre Ruta 70 este, más específicamente sobre las obras llevadas a cabo allí. A lo que respondió: “Está todo atado, nosotros comenzamos una colonia para 100 chicos y no hace tanto, hace 10 años. Hoy estamos con 400 chicos. Si nosotros no hubiéramos pensado en hacer otra pileta -porque sabíamos que eso se iba a incrementar- hoy no tendríamos donde poner los 400 chicos. ¿Ves por qué hay que pensar a futuro? Los políticos tenemos que pensar y ver los problemas que vamos a tener que resolver de acá a unos años. Hoy nos encontramos con 400 chicos en la colonia y estamos muy felices".

Finalmente, Cocco reconoció que es un servicio “importantísimo” que brindan todos los gremios. “No lo hacemos solo nosotros, están todos los compañeros de las otras organizaciones gremiales brindando este beneficio tan importante. Y bueno, sinceramente, cuando ves los chicos yendo en los colectivos, su alegría, su felicidad, vale la pena el sacrificio. Es el esfuerzo que hacemos durante todo el año para poder sostenerlo y darle cada vez lo mejor de lo nuestro”, reconoció.