Recompra de bonos: fuera de tiempo y de perspectiva

Por Federico Vacalebre*



Según datos del INDEC, en materia de precios, los valores de la canasta básica alimentaria y total, que determinan la línea de pobreza e indigencia respectivamente, aumentaron por debajo de la inflación minorista. La canasta básica alimentaria subió 5% respecto del mes anterior, mientras que la total tuvo un incremento del 4,5% contra el 5,1% del IPC de diciembre. En la comparación interanual, ambas superaron a la inflación y finalizaron por encima del 100%.

La canasta básica alimentaria aumentó 103,8% en 2022 mientras que la canasta básica total llegó a un 100,3%. Una familia tipo necesitó en diciembre $152.515 para no ser considerada pobre. Por su parte, los registros de precios mayoristas, según la misma fuente, aumentaron 6,1% en diciembre y equipararon el alza anual de los precios minoristas del 94,8%. Asimismo, el costo de la construcción se acrecentó en 5,6% en diciembre, finalizando el año con una variación interanual del 97,6%. La suba de diciembre estuvo estimulada por un alza del 6,2% en gastos generales y del 6,1% en mano de obra, dinámica atenuada por el incremento del 4,9% en materiales.

También se dieron a conocer los datos de comercio exterior de diciembre que arrojaron un superávit comercial de u$s1.102 millones. El flujo de exportaciones mensual fue de u$s6.119 millones (con una baja interanual del 7,1%, explicada por una caída del 13,1% en las cantidades y atenuada por un aumento del 6,8% en los precios). El flujo de importaciones alcanzó los u$s5.017 millones (con una contracción interanual del 19,3%, por una reducción del 21,8% en las cantidades y un aumento del 3,3% en los precios). De esta forma, el intercambio comercial en 2022 finalizó con exportaciones anuales marcando un récord nominal de u$s88.446 millones (+13,5% anual). Esta dinámica, se explica exclusivamente por los mayores precios de exportación. El incremento del 13,5% anual se descompone en un aumento del 16,2% en los precios y una reducción del 2,3% en las cantidades. No obstante, esto no se tradujo en un mayor superávit comercial. El mismo se redujo u$s6.923 millones, un 53 % menos que en el 2021. Esta contracción del superávit comercial responde al aumento de las importaciones.

En este contexto, se anunció un programa de recompra de bonos del Tesoro por u$s1.000 millones (no deuda con el FMI ni Organismos Internacionales). Si consideramos al sector público consolidado (incluyendo al BCRA), es una recompra de deuda propia que se encuentra en manos de privados. La deuda no aumenta ni disminuye, cambia de manos (aumenta la deuda intra sector público).El motivo para hacerlo, financieramente, es recomprar deuda que, sin contemplar intereses, promete pagar un dólar a futuro (en diversas cuotas, porque son bonos amortizables) a paridades que anteriormente al anuncio oscilaban los 32.5-33.5 centavos por cada dólar de valor nominal (GD29 y GD30 respectivamente) que prometen pagar.

Previo al anuncio, el BCRA adquiriría, por aproximadamente un tercio de su valor nominal, deuda del Tesoro que promete pagar a futuro un dólar. En este primer punto, vemos una decisión fuera de tiempo. Dos meses atrás podrían haber ejecutado la misma operatoria a paridades alrededor de un 40% menor. Además, la intervención del primer día (estimada en poco más de u$s100 millones) disparó una fuerte suba del precio de los dos papeles en los que interviene el BCRA. El GD30C (operará en el tramo más corto de la curva hard dollar y, con vencimiento en 2030, es el bono más utilizado para la operatoria de dólar CCL) creció un 7,5% al cierre de la primera rueda.

Implícito en el precio en pesos y en dólares de estos bonos, encontramos los tipos de cambio bursátiles, MEP y CCL respectivamente. En el caso de las acciones argentinas, es el implícito entre su precio local y el precio de su ADR, ajustado por un ratio según el activo. Si hablamos de los bonos, la mayor parte pueden transaccionarse tanto en pesos como dólares. Implícito en la cotización del mismo papel en ambas monedas hay un tipo de cambio. Cuando el BCRA sale a comprar estos títulos de deuda soberana con dólares, aumenta la demanda por sus “especies” en dólares y, de mantenerse limitadamente inalterado el precio en pesos, reduce el tipo de cambio implícito. En pocas palabras, el motivo para hacerlo es pisar la brecha.

A pesar de esto, no es solo una cuestión de temporalidad sino que también de perspectivas macroeconómicas. Más que nada, en relación con el ingreso futuro de divisas. Aunque las reservas netas mejoraron gracias al dólar soja 2.0, seguimos estacionalmente en un trimestre de bajo ingresos de divisas a la espera del comienzo de la cosecha gruesa en el segundo trimestre y con una campaña muy castigada por las condiciones climáticas. En tal aspecto, usar parte de estas reservas para hacer dicha recompra es una apuesta fuerte. La situación de las reservas es monitoreada a la vista de los endurecimientos del cepo cambiario. En los últimos meses, el volumen de importaciones se redujo aproximadamente en un 10%, complicando el abastecimiento y funcionamiento de la actividad. Por ende, los dólares que se retacean para el funcionamiento de la actividad económica, se utilizan para rescatar deuda frente a vencimientos de intereses y capital bajos y nulos en el año corriente y primera mitad del próximo respectivamente. Nuevamente, el objetivo es el control de la brecha.

Por otro lado, se confirmó el cumplimiento de la meta de déficit primario, ajustada en la última revisión del Fondo. El déficit de diciembre fue bajo y muy parecido al de diciembre 2019, debido a una caída del gasto primario real de 20,5%. Una magnitud que no se registró en ningún momento del período de vigencia del acuerdo con el FMI 2018-2019.

En resumen, sería importante comunicar el ajuste en términos fiscales como ancla para marcar un rumbo y tranquilizar a los mercados. El cumplimiento de la meta 2023 fue puesto en duda y las perspectivas de la cosecha continúan empeorando. Esto se traduce en un escenario de muchos pesos y escasez de dólares, lo que dificulta la “disciplina” de los dólares paralelos solo con intervenciones de mercado. (Fuente TN.com)



(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA