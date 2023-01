Los 10 tenistas que ganaron más torneos de Grand Slam

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El gran sueño de toda persona que agarra una raqueta de tenis es ganar alguno de los torneos de Grand Slam, que son aquellos que se juegan solo cuatro veces al año y reúnen a los mejores del mundo.

El primero de la temporada se disputa en Australia, durante el mes de enero, mientras que lo siguen Roland Garros entre mayo y junio, Wimbledon en julio y el US Open entre agosto y septiembre.

A continuación, un listado con los jugadores que se consagraron más veces en este tipo de torneos:

Rafael Nadal y Novak Djokovic: los líderes en esta estadística tienen 22 torneos de Grand Slam y son los únicos que ganaron dos veces cada uno.

El español se quedó en 14 ocasiones con Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022), 4 con el US Open (2010, 2013, 2017 y 2019) y 2 con el Abierto de Australia (2009 y 2022) y Wimbledon (2008 y 2010).

El serbio, por su parte, hizo lo propio 10 veces en Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023), 7 en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), 3 en el US Open (2011, 2015 y 2018) y 2 en Roland Garros (2016 y 2021).

Roger Federer: el tercero en la lista es la leyenda suiza, quien se retiró hace pocos meses y llegó a la impresionante suma de 20 Grand Slams ganados.

A lo largo de su carrera, ganó en 9 ocasiones Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017), 6 Abiertos de Australia (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), 5 US Open (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008) y un Roland Garros (2009).

Pete Sampras: el estadounidense fue el líder en esta marca gracias a sus 14 Grand Slam ganados, hasta que Federer lo superó en 2009.

Prácticamente imbatible en Wimbledon, se quedó con el trofeo de la Catedral del Tenis siete veces (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 y 2000), otras 5 con el US Open (1990, 1993, 1995, 1996 y 2002) y 2 con el Abierto de Australia (1994 y 1997). ¿La cuenta que le quedó pendiente? Solo Roland Garros.

Bjorn Borg: la gran leyenda del tenis sueco ganaba prácticamente todo lo que jugaba y esto le permitió conseguir 11 torneos de Grand Slam.

En Roland Garros y en Wimbledon firmó unos de los dominios más grandes en el tenis, quedándose 6 veces con el Trofeo de los Mosqueteros (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981) y 5 con el torneo más antiguo del deporte blanco (1976, 1977, 1978, 1979 y 1980).

Ivan Lendl: el checo ganó ocho torneos de Grand Slam, tras quedarse con dos Abiertos de Australia (1989 y 1990), tres Roland Garros (1984, 1986 y 1987) y tres US Open (1985, 1986 y 1987).

Jimmy Connors y Andre Agassi: los históricos estadounidenses comparten el séptimo y octavo lugar, con ocho Grand Slam cada uno.

Connors, el mayor ganador de torneos ATP, conquistó una vez el Abierto de Australia (1974) dos veces Wimbledon (1974 y 1982) y otras cinco el US Open (1974, 1976, 1978, 1982 y 1983).

El Kid de Las Vegas, por su parte, hizo lo propio cuatro veces en Australia (1995, 2000, 2001 y 2003), una en Roland Garros (1999), otra en Wimbledon (1992) y dos veces en el US Open (1994 y 1999).

John McEnroe y Mats Wilander: el estadounidense y el sueco cierran la lista, con sus siete torneos "grandes".

McEnroe logró tres Wimbledon (1981, 1983 y 1984) y cuatro US Open (1979, 1980, 1981 y 1984), mientras que el sueco venció tres veces en Australia (1983, 1984 y 1988), otras tres en Roland Garros (1982, 1985 y 1988) y una en el US Open (1988).