Sensaciones y sentimientos

ZITARROSA, ÍNTIMO Y PADRE



Por Hugo Borgna



Los seguidores de Alfredo Zitarrosa se encuentran a veces, mirando la tapa de un CD recién conseguido -y entre esos temas emblemáticos luciendo en guitarra- habitados de candombe y milonga, un título poco conocido. En ese CD especialmente valioso han encontrado un tema que llama la atención desde el título: Para Carla Moriana. Surge entonces la pregunta obligada: quién es, o quién fue Carla Moriana.

La imagen instalada de Alfredo Zitarrosa es del agudo avizor de la sociedad, el insobornable exhibidor de verdades que se pretenden ocultar para el solo beneficio de algunos sectores.

Por momentos rudo, casi cruel, sus rotundas definiciones señalan un modo de ser sin piedad (tampoco la tiene hacia sí mismo) hacia su contemporaneidad. Mediante la exposición de un punto de vista con autenticidad, sus textos son abarcadores, breves y rotundos.

(“Pero si te vas, yo quiero saber si nunca vas a volver”, “El que no cambia todo no cambia nada”,

“Dulce oficio el de poeta, mester y culpa tal vez”, “Para tanta soledad me sobra el tiempo”)

Por momentos paternal, observa piadosamente a los jóvenes que van a buscar la vida lejos de su lugar (“no te olvidés del pago, si te vas a la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar… y si sentís tristeza… no te olvides que el camino es p’al que viene y p’al que va”

Irónico y perfeccionista, en “Canción del de qué”, enseña gramática mostrando ejemplos del correcto uso del “de qué” y del “que” (“me dice el comisario de que”, “de qué me habló”)

Zitarrosa tiene el poder de la síntesis, combinándola con la repetición de una palabras, cuando quiere rematar una definición (”una cosas es una cosa y otra cosa es otra cosa”, “cierto que quiso querer, pero no pudo poder porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar”

Esas generosas dosis de crítica fueron parte de una sensibilidad llevada al extremo: vio claramente el drama de percibir lo injusto y no poder modificarlo.

Como punto opuesto pero parte de su sensible personalidad, están los versos dedicados a su hija Carla Moriana. Allí el universo de denuncia se hace tierno, sin dejar de ser él mismo.

“Dulce niñita dormida / con quién soñarás? / tu carita encendida / a quién mirará?

Sé que para ti la vida / es tomar y tomar / quiero saber quién te mira / y qué cosas te da

Madeja espesa y pesada / tu pelo también / se ha dormido en la almohada / torrente de miel

Debajo de tu cabeza / cual suave edredón / pone en tu humilde belleza / un violento color

Carla Moriana pequeña / quisiera poder / ser tu padre y tu madre / y volverte a nacer

Cuando te miro soñando / quisiera saber / si alguien te está enamorando / como a una mujer

Cruzan tu boca temblando / palabras sin voz / con quién estás hablando / tal vez con tu dios

Si estuvieras escuchando / mi pobre canción / diré que estabas jugando / con mi corazón.

Dulce niñita dormida / con quién soñarás / tu carita encendida / a quién mirará?”

Nada en el pensamiento de Zitarrosa es frívolo. Todo lo que produjo es profundo y reflexivo.

Fue escritor, poeta y periodista; ni una sola línea de sus textos tiene desperdicio.

Por lo demás, hasta el tono de su voz resulta corriente, barítono de resonancia que impactó con su canto, al igual que como locutor de radio, presentador y animador.

Alfredo Zitarrosa, uruguayo, cantor. Vivió 52 años que estremecieron como si hubieran sido muchos más, por su trascendencia.

Pudo con todo y dejó su imponente sello personal, habiendo conseguido un más que amplio reconocimiento y admiración en varios países de “su” Sudamérica. Con todo pudo.

Menos con Carla Moriana, por supuesto.