Advierten sobre un posible conflicto militar entre Estados Unidos y China

WASHINGTON. - Un republicano de alto rango del Congreso estadounidense afirmó que las probabilidades de un conflicto con China por Taiwán "son muy altas", después de que un general estadounidense causara consternación con un memorando en el que advertía que Estados Unidos lucharía contra el gigante asiático en los próximos dos años.

En un memorando fechado el 1º de febrero pero publicado el viernes, el general Mike Minihan, que dirige el Mando de Movilidad Aérea, escribió a la cúpula de sus aproximadamente 110.000 miembros diciendo: "Mi instinto me dice que lucharemos en 2025".

"Espero que se equivoque. Pero creo que tiene razón", declaró a Fox News Sunday el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike McCaul.

Las opiniones del general no representan al Pentágono, pero muestran la preocupación en los más altos niveles del Ejército estadounidense por un posible intento de China de ejercer control sobre Taiwán, que China reclama como territorio.

Tanto Estados Unidos como Taiwán celebrarán elecciones presidenciales en 2024, lo que podría crear una oportunidad para que China emprenda acciones militares, escribió Minihan.

McCaul afirmó que si China no lograba hacerse con el control de Taiwán de forma incruenta, "se enfrentarán a una invasión militar". Y agregó: "Tenemos que estar preparados para ello".

Además, acusó a la administración demócrata del presidente Joe Biden de proyectar una debilidad, tras la chapucera retirada de Afganistán, que podría hacer más probable la guerra con China.

"Las probabilidades de que veamos un conflicto con China y Taiwán y el Indo-Pacífico son muy altas", dijo McCaul.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró a principios de mes que dudaba seriamente de que la intensificación de las actividades militares chinas cerca del estrecho de Taiwán fuera una señal de una inminente invasión de la isla por parte de Pekín.

El sábado, un funcionario del Pentágono dijo que los comentarios del general "no eran representativos de la opinión del Departamento sobre China". (NA-Reuters)