Boca pisó fuerte en el debut

Boca dejó atrás las dudas del inicio y pisó fuerte en La Bombonera para superar a Atlético Tucumán por 1 a 0 anoche en el marco de la primera jornada de Liga Profesional.

Óscar Romero, a los 23 minutos del complemento, anotó el tanto con el que el "Xeneize" se adjudicó el triunfo tras un contragolpe letal.

Con este triunfo, Boca se sumó a River, Independiente y San Lorenzo como los grandes que comenzaron con un triunfo su andar en el certamen, ya que Racing igualó con Belgrano de Córdoba sin goles, en lo que fue el regreso del Pirata a Primera.

Mientras que el Instituto del rafaelino Lucas Bovaglio, que también regresó a primera tras un largo tiempo, repartió puntos con Sarmiento de Junín al igualar 0 a 0.

Lanús venció 2 a 1 a Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier Estanislao López, con los goles de Pedro De la Vega y Franco Orozco, mientras que Jorge Benítez descontó para el dueño de casa. En la primera jugada de peligro para el "Granate", Rafael Delgado jugó mal la pelota atrás y le dejó servido el gol a "Pepo" De la Vega, quien definió con suavidad contra el palo de un arquero mal parado por la sorpresa del error defensivo. Con esta ventaja, Lanús estuvo más confiado y fue más que su rival.

En otro de los juegos de ayer, Platense y Newell's igualaron 2 a 2.



JUEGAN HOY. 17hs Barracas Central vs Godoy Cruz, 20 hs. Banfield vs Unión, 20 hs. Vélez vs Gimnasia LP.