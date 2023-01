Todas las finales, y con público

En la jornada de ayer quedaron definidos los ganadores de cada zona del Regional Amateur. Los mejores ocho elencos que buscarán las cuatro plazas en el próximo Federal A. Dichas finales se disputarán el próximo domingo 5 de febrero, y en canchas neutrales.

Si bien aún no fue oficializado, los cuatro encuentros podrán tener la presencia de hinchas en las tribunas y en las próximas horas se determinará el número de entradas que tendrá cada club. En principios serían cerca de 3000 para cada equipo.

9 de Julio de Rafaela enfrentará a Atenas de Río Cuarto en el estadio Juan Pablo Francia, en San Francisco.



Los otros cruces:

En el Fortín de Villa Mitre (Bahía Blanca): Germinal de Rawson Chubut vs Independiente de San Cayetano, Buenos Aires.

En el estadio La Pedrera, Villa Mercedes: El Linqueño de Lincoln, Buenos Aires vs San Martín de Mendoza.

En Santiago del Estero (en Güemes o Mitre): Sol de América de Formosa vs Camioneros Argentinos del Norte, de Salta.