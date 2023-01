La argentina que da buena prensa en el mundo

Por Ariel Wolman*



Es cierto que vivimos en un lugar alejado de la mayoría de los países de todo el planeta. Agarras un globo terráqueo y lo encontrás ahí abajo de todo. Por suerte tenemos un amplio territorio, que se ve bien, sino... Sin embargo, más allá de las distancias, siempre logramos, de alguna u otra manera, llamar la atención.

Para los amantes de la política y la economía, las noticias que damos no son buenas. Somos uno de los países con mayor inflación de todo el mundo, nuestras crisis económicas se hacen sentir periódicamente, cientos de miles de compatriotas emigran año tras año en busca de un futuro mejor y, además, tenemos varios récords: 5 presidentes en 11 días, un presidente que duró un solo día (Federico Pinedo) y una candidata a vicepresidenta que elige a su presidente. Vaya si sabemos llamar la atención...

Pero atención: a la Argentina no la conocen solo por sus problemas. Desde antes de la globalización hemos conseguido buena reputación gracias a deportistas, médicos, científicos, escritores, músicos, bailarines, actores, directores, entre otros rubros.

Carlos Gardel, Juan Manuel Fangio, Diego Maradona, René Favaloro, Jorge Luis Borges, Astor Piazzola, Bernardo Houssay, Mercedes Sosa, Luis Federico Leloir, César Milstein, Guillermo Vilas, Charly García, Gabriela Sabatini, Sandro, Mario Alberto Kempes, Luciana Aymar, Gustavo Cerati son algunos de los que nos hicieron brillar en el exterior.

Habrá notado que no mencioné a ningún político, quizás hubo alguno que nos dejó bien parados, pero por las dudas no me la juego.

Hace poco más de un mes logramos que las banderas argentinas flamearan bien alto gracias a la Selección de Lionel Messi, Lionel Scaloni y compañía, que ganó el Mundial de Qatar.

Allí vimos cómo gente que no es capaz de decir dónde queda la Argentina tenía puesta la camiseta celeste y blanca y hasta entonaban, sin saber español, las estrofas del tema "Muchachos", el más cantado del último mes del 2022 en todo el mundo.

Y, como si esto fuera poco, en los primeros días de este 2023 también logramos meter al país en boca de millones de personas de todo el planeta gracias a la película "Argentina, 1985".

El filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, dirigido por Santiago Mitre, ganó el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera y fue nominado a los Premios Oscar en la misma categoría, un mérito que solo obtuvieron otras cuatro cintas de todo el mundo.

Y si logramos ganar la tercera estrella en el Mundial, ¿quién nos quita el sueño de conseguir la tercera estatuilla de la Academia de Hollywood?.

¿No se quedó conforme con lo de Messi y Darín? No se preocupe, encontramos algo más para que en otros países hablen de nosotros: logramos colarnos en un escándalo mediático que cruza varios continentes: gracias al tema en el que Shakira concreta su venganza contra Piqué, Bizarrap ingresó por primera vez en el top 10 del Hot 100 de Billboard, convirtiendo a "Music Session #53" como la canción más escuchada a nivel mundial. ¡Tomá mate!.

Así que ya sabe, si el día de mañana se cruza con un extranjero que le habla del poco valor del peso argentino, de la inflación, de la corrupción o algo así, dígale: "Perdón, yo solo hablo de deportes, cine y música, lo otro no me interesa". (NA)



(*) Periodista de espectáculos, columnista en Radio Rivadavia.