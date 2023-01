Licitarán la construcción de la escuela para barrio Mora

El Municipio había donado el terreno de 12.000 metros cuadrados en junio pasado. La Provincia confirmó que el viernes 24 de febrero se abren los sobres de la licitación. El presupuesto supera los 2.100 millones de pesos. No hay novedades de la escuela multinivel para el barrio El Bosque ni para el Amancay.

En junio pasado el Concejo Municipal de Rafaela aprobó una ordenanza mediante la cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a donar un amplio terreno de barrio Mora al Gobierno provincial para la construcción de una escuela multinivel. "Más de 300 chicos van a poder acceder a la escuela pública, gratuita y cerca de sus hogares. Una gran alegría para la ciudad. Son inversiones que nos demuestran que este es el camino", sostuvo en ese momento la concejal oficialista, Valeria Soltermam.

Ahora el Gobierno provincial confirmó que el 24 de febrero próximo se abrirán los sobres de la licitación pública para la construcción del establecimiento en un predio de 12.000 metros cuadrados ubicado entre las calles Romitelli, Estanislao López, Arias y Geuna. Las actividades oficiales de la Provincia en Rafaela se suelen programar para los lunes o viernes cuando se busca facilitar la presencia del gobernador, Omar Perotti. Y hay coincidencia, ese día será viernes por lo que se espera que el mandatario provincial participe de la apertura de las ofertas.

El presupuesto oficial asciende a 2.111.945.420 pesos en tanto que el plazo de obra comprende ocho meses, con el ambicioso objetivo de inaugurar la escuela a fin de año y comience a funcionar con el ciclo lectivo del 2024. De acuerdo al proyecto elaborado por el Ministerio de Infraestructura, la escuela primaria contará con 14 aulas divididas en dos plantas con una matrícula estimada de 420 alumnos aunque no en el primer año. En tanto que la secundaria contempla 10 aulas ubicadas en dos plantas para más de 300 alumnos, a la vez que habrá un sector destinado al polideportivo y un patio compartido.

La escuela fue desarrollada en tiempos de pandemia, por lo que incorpora elementos no tradicionales, como la instalación de paneles fotovoltaicos para el sistema de energía y depósitos para acumular aguas de lluvia que podría utilizarse en los sanitarios.



¿Y EN BARRIO EL BOSQUE?

Una vez finalizado el acto por los 100 años de la escuela Bartolomé Mitre realizado en junio de 2018, el intendente Luis Castellano entregó a la por entonces ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, la carpeta con todos los trámites finalizados para ceder un terreno en el sector Sur de la ciudad destinado a la construcción de un establecimiento educativo multinivel. La misma contenía la Ordenanza aprobada por el Concejo, la escritura del terreno de 10.000 metros cuadrados que se encuentra en la intersección de avenida Intendente Muriel y calle Constitución "para que el Ministerio de Educación pueda crear la escuela en ese sector Sur, donde están los barrios Pizzurno y La Cañada con tantas familias jóvenes", explicó Castellano.

A cuatro años y medio aún no hay noticias.

En ese mismo acto se habló de avanzar en la construcción de una escuela multinivel para los barrios Antártida Argentina y Amancay. Incluso en esos días el senador provincial, Alcides Calvo, presentó un proyecto en la Cámara con ese pedido al Ejecutivo. Nada más se sabe del asunto.