Enero se despide con calor y febrero viene con lluvias

El fin de semana pasó con un clima caluroso en Rafaela después de un viernes con una lluvia de 10 mm y un intenso viento que hizo volar ramas, caer árboles y hasta postes de empresas de servicios. Sábado a pleno sol ideal para disfrutar de la pileta aunque no pocos aprovecharon para jugar a la pelota a pesar de los treinta y pico de grados.

En cuanto al domingo, la temperatura a las 8 alcanzaba los 23,5° C con un cielo algo nublado, por lo que aquellos que se levantaron temprano aprovecharon la tregua del calor para caminar o bicicletear en el inicio del día. Después la cosa se puso más picante: a las 13 hs el termómetro ya marcaba 33.3°C pero con una sensación térmica de 37.8 °C. Evidentemente enero inició su despedida a lo grande, haciendo honor al verano 2023. A las 16 la ST escaló a la máxima de 38,1°C, lo que justificó un chapuzón en una ciudad cuyas calles están semidesérticas por el rigor del estío y porque muchos están de vacaciones en otras geografías. De todos modos, a la tardecita y más a la noche hubo rafaelinos que salieron a pasear por las calles céntricas para cumplir con la tradición de la vuelta del perro.

Y así transcurrió el último fin de semana de enero. En Rosario, por ejemplo, ayer también se vivió un día nublado, al igual que la ciudad de Santa Fe, en donde a la tarde y noche hubo tormentas aisladas.

Las lluvias registradas en los últimos días trajeron cierto alivio a las regiones afectadas por la sequía. Diferentes zonas de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba recibieron una cantidad de agua que, según los especialistas, repercutirá para bien en las cosechas.

¿Cómo será el clima en esta nueva semana? Para hoy, el Servicio Metereológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 35° C mientras que la mínima girará en torno a los 21° C. Solo durante la mañana se espera que haya algo sol mezclado con nubes, pero para el resto del día habrá una nubosidad en aumento sin pronóstico de lluvia. Mañana martes, último día de enero, el sol sí se podrá sentir con más fuerza, para alegría sobre todo de los niños que asisten a las colonias, con una mínima de 19 y una máxima de 32°C. Según el SMN, hasta el jueves viviremos en Rafaela jornadas de calor que oscilarán entre una mínima de 20°C y la máxima por encima de los 30° C, con una nubosidad variable.

Mientras que para el jueves se espera el regreso de las lluvias con chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana -con una probabilidad de entre 10 y 40%-, en tanto que a la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con una máxima de 31°C.

El viernes continuará el tiempo inestable con posibles chaparrones a la mañana -10 a 40% de probabilidad-, una máxima de 33°C y una mínima de 16, que es muy poco para el mes de los carnavales. Para el fin de semana no hay pronóstico de lluvias.