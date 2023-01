Fuerte inversión provincial en infraestructura escolar

El gobierno de la provincia sigue adelante con el objetivo de apostar fuertemente a la educación en este 2023, con el destino de millonarias inversiones que servirán para continuar brindando un servicio esencial para el futuro de miles de estudiantes de todos los niveles.

Prueba de ello es que en lo que va de la actual gestión se invirtieron más de $19.500 millones en obras de infraestructura escolar en todo el territorio santafesino.

En un balance de los puntos principales concretados en el área educativa, además se logró revincular a más de 40 mil estudiantes, que fueron buscados casa por casa, y hubo más de 22 mil inscriptos en 2021 con relación al inicio de la gestión de gobierno. La tasa de abandono escolar disminuyó también tanto a nivel primario como secundario, y mejoraron los niveles de graduación a término.

De esta manera, el gobierno santafesino traza un panorama de gestión educativa que se sustenta en un modelo pedagógico de trayectoria escolar obligatoria, única, continua y completa. En este marco se brindan detalles de los programas implementados de acompañamiento para la mejora de los aprendizajes y la inclusión digital, así como otras y medidas adoptadas para el fortalecimiento de los actores educativos.

El gobernador Perotti señaló que “esta es una instancia muy propicia para seguir afirmando la decisión de invertir fuerte en el sistema educativo, mejorando la infraestructura escolar, acompañando a las escuelas en todas sus modalidades”. Agregó que “los cambios se han acelerado. Hoy vivimos una nueva revolución, la de la Industria 4.0, la digital, que tiene la particularidad de incluir lo físico, lo digital y lo biológico. Y eso ya no solamente altera un proceso productivo, sino que impacta a todos los sectores y actividades. Esto nos obliga a estar muy atentos en la formación, a despertar la vocación y estimular las aptitudes para que, todos los días, haya que estudiar y aprender algo nuevo, incorporando saberes”, explicó el mandatario provincial.

Asimismo, Perotti mencionó “la capacitación permanente de nuestros docentes y directivos; el vínculo con la sociedad para atender las expectativas de formación; y nuestro compromiso para garantizar que no nos quede un solo chico y una sola chica fuera de la escuela. Tener la escolaridad completa tiene que ser una distinción para la comunidad”, enfatizó el gobernador. “Invertir en educación es, para nosotros, un compromiso. Estamos invirtiendo en todo lo que planteamos en materia educativa y vamos a seguir invirtiendo. Vamos a tener otras licitaciones antes de fin de año y a trabajar para mejorar la infraestructura educativa”, concluyó Perotti.



INVERSIONES EN

INFRAESTRUCTURA

En la idea de cuidar la educación santafesina con una perspectiva integral, la inversión educativa en la provincia, no se detuvo en los últimos tres años. Un breve pero contundente punteo marca situaciones como estas:

-26 obras finalizadas: 9 jardines, 2 escuelas primarias, 10 secundarias, 4 institutos superiores y 1 escuela especial (inversión: $ 2.369 millones).

-34 obras en ejecución: 23 jardines, 5 escuelas primarias y 6 secundarias ($3.074 millones).

-32 obras adjudicadas y licitadas: 13 jardines, 4 escuelas primarias, 14 secundarias* y 1 instituto superior ($14.136 millones).

582 millones se destinaron a 180 escuelas técnicas de gestión estatal, unas 600 cooperadoras recibieron fondos y se construyeron 122 aulas nuevas.

También se relevaron 3.299 edificios escolares para diagnosticar y priorizar obras, se equiparon mil escuelas donde se realizaron arreglos y se invirtieron $6000 millones en equipamiento, reparaciones y ampliaciones.

Otros 582 millones se destinaron a 180 escuelas técnicas de gestión estatal, unas 600 cooperadoras recibieron fondos y se construyeron 122 aulas nuevas.



SALA DE 4 Y MAS APRENDIZAJE

Otro punto importante del resumen de gestión educativa en la provincia, resalta que se universalizó el aprendizaje para los menores de 4 años, para lo que hubo que crear más de 200 cargos docentes y otros 150 cargos de asistentes escolares para los nuevos jardines.

En el marco de las políticas que se proponen mejorar los aprendizajes en la provincia se entregaron más de 40 mil notebooks, 8000 tablets para adolescentes de barrios populares y 4000 teléfonos celulares y becas de conectividad para alumnos de 237 escuelas rurales. También se invirtieron 15.700 millones en comedores escolares y copas de leche.

Dentro del programa de fortalecimiento de actores educativos, se crearon 627 nuevos cargos docentes y 48.822 horas cátedras, y Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en utilizar un sistema on line para la titularización de cargos y horas.

También se crearon más de 60 aulas de extensión de educación para adultos y superior en localidades que no tenían oferta y se implementaron 230 nuevas divisiones en el nivel inicial y 260 en el primer año de la secundaria.

El concepto que fundamenta estas políticas de recursos e inversión sostenida es la “defensa de la escuela como espacio donde se produce la mayor política distributiva del Estado, se construye ciudadanía, convivencia social y se brindan las herramientas para el mundo del trabajo”.