Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz.

Con ello se pretende fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y modos de pensamiento.

La creación del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz en el año 1964 es gracias a la iniciativa del profesor, poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India.

La elección de la fecha de celebración de esta efeméride está relacionada con el aniversario de la muerte de este líder emblemático, que representa la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo.

Para Gandhi, la paz no era solo una postura acomodaticia para evitar conflictos. Planteaba que la paz era el único camino que debían recorrer los seres humanos, para evitar la violencia y la injusticia en el mundo.

En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció esta efeméride en el año 1993, destacando la necesidad de fomentar valores de solidaridad, respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz, utilizando a la Educación como instrumento.

Por otra parte, la ONU proclamó en el año 1998 el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz (2001-2010).

Se destaca la creación de un himno para este día denominado Hermanos de Las Estrellas, con letra de Llorenç Vidal y música de Andreu Bennàssar. Existe una versión catalana-balear, una en euskera, una en interlingua (Brasil) y una en galaico-portugués.



¿Por qué es tan necesario un Día Escolar de la Paz y la No Violencia?

Actualmente son muchos los conflictos de diversa índole que se están suscitando en el mundo. Los niños y jóvenes están siendo expuestos constantemente a información con textos, datos, infografías, entre otros, que reflejan una realidad y contenidos cada vez más violentos.

Aunado a ello, comportamientos como el bullying en las escuelas, el ciberacoso y el escarnio digital contribuyen a generar inseguridad emocional, baja autoestima y en casos extremos, suicidio en niños y adolescentes por no disponer de las herramientas psicoafectivas adecuadas para afrontar esas situaciones.

Con la celebración de esta efeméride se pretende inculcar y afianzar valores en niños y jóvenes en edad escolar, con el objetivo de formar hombres y mujeres que prefieran hablar en lugar de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse en oposición a competir fieramente unos contra otros. Esto es lo que se conoce como cultura de paz.



Valores que promueve el Día Escolar de la Paz y la No Violencia

Los principales valores que se promueven en la celebración de este día, y que puedes compartir en las redes sociales con el hashtag #DíaEscolardelaPazylaNoViolenciason los siguientes:



Respeto

Amor

Justicia

Libertad

Paz

Equidad o igualdad

Tolerancia

Lealtad

Responsabilidad

Honestidad

¿Cómo fomentar la paz y la no violencia en las escuelas?

Es de vital importancia la aplicación de actividades, estrategias y recursos didácticos para fomentar y reforzar la paz y la no violencia en las escuelas. Algunos de ellos son las siguientes:



Lecturas y debates sobre la paz y la no violencia.

Ejercicios reflexivos.

Dinámicas de grupo y juegos cooperativos.

Mesas de diálogo estudiantiles.

Proyección de películas y videos sobre la no violencia y la paz.

Elaboración de manualidades con mensajes de paz.

Conformación de Comisiones o Grupos de Convivencia Escolar.

Elaboración de Manuales de Convivencia Escolar, para el abordaje y resolución de conflictos en las escuelas.

Películas sobre la paz en el ámbito escolar

A continuación mostramos algunos títulos de documentales y películas sobre la no violencia y la paz. Para reflexionar y compartir con los más pequeños de la casa. así como con estudiantes de colegios e instituciones educativas:



La Guerra de los Botones (Francia. Director: Christophe Barratier. Año 2011): durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial dos bandas de chicos que pertenecen a aldeas vecinas libran una contienda amistosa en el campo francés.

Caballo de Batalla (Estados Unidos. Director: Steven Spielberg . Año 2011): un jóven y su caballo van a la guerra. Vivirán aventuras y lucharán por sobrevivir, mientras que los dos bandos se unirán para salvar al caballo.

Pequeñas Voces (Colombia. Director: Jairo Eduardo Carrillo . Año 2010): documental de animación en 3D que refleja la historia de cuatro niños que fueron desplazados por la violencia armada. Quieren jugar y vivir en paz, sin guerras.

Azur y Asmar (Francia. Director: Michel Ocelot . Año 2006): dos niños son criados como hermanos, siendo uno rico y el otro pobre. Irán tras un ideal: buscar al hada Dijns. Deberán superar obstáculos y prejuicios.

La Profecía de las Ranas (Francia. Director: Jacques-Rémy Girerd. Año 2003): película animada que muestra a dos niños, un anciano, una mujer y varios animales (herbívoros y carnívoros) que se refugian en una granja flotante, para salvarse de un diluvio. Deberán aprender a convivir en armonía y en paz.

Promises (Israel. Director: Justine Shapiro . Año 2001): documental que muestra el contacto entre niños Israelíes y Palestinos, con edades entre los 9 y 13 años de edad

La Tumba de las Luciérnagas (Japón. Director: Michio Mamiya. Año 1988): en esta película de animación dos hijos de un oficial de la marina japonesa no consiguen llegar a tiempo al bunker durante un bombardeo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Deberán sortear todo tipo de dificultades, en tiempos de guerra.

¿Cómo se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz?

En la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz se llevan a cabo diversos eventos y actividades escolares en colegios, instituciones educativas y bibliotecas para fomentar la paz en las aulas:



Organizaciones sin fines de lucro como UNICEF realizan conferencias y conversatorios sobre la no violencia y la paz.

Se realizan debates sobre temas tales como la paz, la no violencia y la resolución de conflictos.

Dinámicas de grupo, charlas y otras actividades que promuevan la no violencia, así como las herramientas necesarias para la resolución de conflictos, a fin de lograr una mejor convivencia.

Realización de cine-foro, con películas y documentales animados sobre la paz y la no violencia.

En los países en los que el 30 de enero coincide con el período de vacaciones se celebra el 30 de marzo o alguno de los días próximos. En los países del Hemisferio Sur, se celebra el 30 de marzo.