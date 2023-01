Luciano Pereyra en Luján

Más de 100.000 personas colmaron la histórica plaza Belgrano de Luján para disfrutar del show gratuito que brindó el reconocido cantautor Luciano Pereyra. Con la Basílica Nacional de fondo, Luciano interpretó los temas más destacados de 20 años de trayectoria.

"Es un honor, un privilegio, estar en casa, estar en mi tierra, estar en mi ciudad de Luján, bienvenidos", fueron las primeras palabras del artista al subirse al escenario, conmovido por volver a tocar en su ciudad natal.

El emotivo reencuentro con su público se produjo en el marco del tradicional festival “Música en la Plaza”, un clásico cultural de los veranos lujanenses que este año cumple su cuadragésimo aniversario.

Ya desde primeras horas de la tarde su legión de fieles seguidores comenzó a ocupar la plaza y a palpitar con algarabía la previa del concierto, que también incluyó las actuaciones de los artistas locales Gerardo Viola y Capiqui, en una jornada dedicada a la música folclórica.

Cerca de las 22.30, el artista subió al escenario con una ovación y abrió fuego con el popular "Te estás enamorando de mi", al que le siguieron clásicos como "Con alma de pueblo", "Si no es muy tarde", "Dos mundos" y "Porque aún te amo" entre otros.

Tampoco faltaron los conocidos "Enseñame a vivir sin ti", "El vestido rojo", "Quedate conmigo", "Como tu" todos coreados por un público que no paró de bailar y mover las manos al ritmo de los movimientos que proponía el cantante.

Artista consagrado a nivel nacional e internacional, el hijo pródigo de la ciudad de la Virgen fue declarado “Embajador de la Marca Luján” por el intendente, Leonardo Boto, quien no dudó en definirlo como “el artista más grande que dio Luján”.

Pasada la medianoche, y ante la mirada de familiares y amigos, Luciano prometió “volver pronto”, pidió a los presentes “no dejar nunca de venir a esta ciudad, que es hermosa” y se despidió de una noche inolvidable.