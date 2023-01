Emotivas sensaciones del arrecifeño en Indianápolis

Agustín Canapino está más cerca de su debut en la temporada 2023 de la NTT IndyCar Series, la categoría más importante de monopostos en los Estados Unidos.

El piloto arrecifeño, múltiple argentino -un título en Copa Mégane, siete en Top Race, cuatro en Turismo Carretera, uno en Súper TC2000 y uno en TC2000- y una breve experiencia en el plano internacional, también en el país del Norte, estará ante la gran oportunidad de su vida.

El "Titán" asistió el viernes a la presentación del Juncos Hollinger Racing, el equipo propiedad del argentino Ricardo Juncos y el norteamericano Brad Hollinger, realizada en la ciudad de Indianápolis.

El argentino compartirá estructura con el británico Callum Ilott, quien estará por segundo año consecutivo en la formación, que estará con dos autos Dallara Chevrolet, con los número 77 y 78.

El calendario se pondrá en marcha el 5 de marzo en el trazado callejero de St. Petersburg, en el estado de Florida, siendo la primera de una serie de 17 competencias que se realizarán este año.

Luego de participar del lanzamiento en sociedad del equipo, Agustín publicó en sus redes un emotivo mensaje de agradecimiento, que se resumen en estas sensaciones:

"Ni en el mejor de los sueños pude imaginar algo así. Desde aquel chico que no pudo correr en karting y solo podía desquitar su pasión con los simuladores, a tener hoy esta oportunidad, es algo hermoso y quiero disfrutar cada segundo, dure lo que dure, pase lo que pase.

"Estos son los momentos que me acuerdo de todo lo que me tocó vivir, todo lo que me tocó sufrir y pasar, fue duro pero gracias a todo eso, hoy puedo llegar acá, sin tener a mi papá conmigo, remándola solo como me tocó siempre, pero con mucha pasión, sacrificio e ilusión.

"Solo puedo decirle gracias a los que me dieron esta posibilidad, los que me ayudaron y ayudan, los que se alegraron y alientan, como también recordar con mucho cariño a mi viejo, después de casi dos años. Siento mucho su pérdida, pero hoy siento que está dándome fuerzas para algo que para mí es un desafío gigante.

"Allá vamos, será difícil, duro, me va a costar y no sé como terminará, pero les juro que estoy poniendo y voy a poner el 100% de mí, cada día, cada prueba, cada carrera".