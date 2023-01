Buena experiencia de Mariano Werner

Otro destacado piloto argentino estará compitiendo en los Estados Unidos, pero en su caso lo hará en la categoría Trans Am Series en la temporada 2023.

Se trata del paranaense Mariano Werner, uno de los grandes protagonistas que tuvo el Turismo Carretera en las tres últimas temporadas, con dos campeonatos seguidos -2000 y 2001- y un subcampeonato en 2022.

El entrerriano, que será uno de los pilotos en una de las divisiones de autos con techo más popular de aquel país, estuvo realizando dos jornadas de pruebas en Sebring con el Ford Mustang del equipo Memo Corse.

La primera fecha de la Trans Am Series se llevará a cabo el fin de semana del 23 al 26 de febrero justamente en el Sebring International Raceway, ubicado en el estado de Florida.

Ese fin de semana, Mariano tendrá superposición de fechas ya que en nuestro país se disputará la primera del campeonato de TC Pick Up, que lo tiene como piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina.

Tras completar las pruebas comunitarias, Werner se mostró competitivo y en cada salida a pista mejoró sus tiempos para ubicarse entre los más veloces dentro de la divisional TA2.

El mentor del proyecto, el también argentino Marcelo Occhionero, publicó en su cuenta de Twitter un fragmento de una cámara on board, donde se lo ve a Mariano manejando el Mustang, con un detalle distintivo como la caja de cambios en H que utiliza la categoría en sus unidades.

Estas son las fechas del calendario de la Trans Am Series: 26 de febrero, Sebring International Raceway; 12 de marzo, Nuevo Orleans Motorsports Park; 26 de marzo, Atlanta Raceway; 29 de mayo, Lime Rock Park; 3 de junio, Detroit Street Circuit; 18 de junio, Indianápolis Motor Speedway; 25 de junio, Mid-Ohio Sport Car Course; 9 de julio, Road America; 5 de agosto, Street of Nashville; 10 de septiembre, Watkins Glen International; 24 de septiembre, World Wide Technology Raceway; 9 de octubre, Virgini International y 5 de noviembre, Circuit of the Americas Austin.