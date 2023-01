Boca comenzará la defensa de su título

Boca Juniors iniciará hoy la defensa del título de campeón al recibir a Atlético Tucumán en el marco de la la primera fecha de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando desde las 21:30, tendrá a Jorge Baliño como encargado de impartir justicia, quien será secundado desde el VAR por Ariel Penel.

El "xeneize" buscará levantar cabeza luego de la derrota ante Racing Club en la final de la Supercopa Internacional y, además, empezará su camino en la Liga Profesional siendo el último campeón de este certamen, que lo tuvo en una emocionante definición en la última fecha en una recordada definición.

Estas son las posibles alineaciones:

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal o Facundo Roncaglia, Bruno Valdéz y Agustín Sández; Cristian Medina, Equi Fernández y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Luca Langoni. DT: Hugo Ibarra.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán de la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.



OTROS PARTIDOS

La jornada sabatina se pondrá en marcha a partir de las 17:00 con el juego que protagonizarán Platense y Newell's Old Boys en el estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Sebastián Ramírez.

El flamante supercampeón Racing Club debutará hoy en la Liga Profesional ante Belgrano de Córdoba y buscará sacarse la espina que le generó perder la edición pasada con el apoyo de su público, que luego de varios idas y vueltas por incidentes entre barras podrá estar presente en Avellaneda.

El encuentro se disputará desde las 19:15 en el estadio Presidente Perón, tendrá a Darío Herrera como juez principal.

En el mismo horario, en la capital de nuestra provincia, se medirán Colón y Lanús, en el estadio Brigadier López, tratando ambos de mejorar las discretas campañas que realizaron en el torneo anterior, para recuperar el protagonismo que supieron alcanzar en el fútbol doméstico y que les había permitido acceder a competencias internacionales. El partido será controlado por Pablo Dávolo.

También jugarán a partir de las 19:15, el ascendido Instituto de Córdoba -con la dirección técnica del rafaelino Lucas Bovaglio- y Sarmiento de Junín, en el estadio del barrio Alta Córdoba y a las órdenes de Andrés Merlos.

Mañana se completará el programa con otros tres cotejos, de acuerdo con este detalle: a las 17:00 Barracas Central vs. Godoy Cruz de Mendoza; a las 20:00 Banfield vs. Unión de Santa Fe y en el mismo horario Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.