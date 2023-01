Fernández y Olaf Scholz se reunieron para fortalecer la relación comercial

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en el Palacio San Martín al canciller de Alemania, Olaf Scholz, en su primera visita a América Latina desde su asunción, y en el marco de una gira que tiene por objetivo ampliar el comercio bilateral, el flujo de inversiones y el financiamiento en diversos proyectos.

Scholz, quien arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañado por una nutrida delegación, integrada por colaboradores, empresarios de distintos sectores y periodistas, fue recibido por el canciller Santiago Cafiero.

La visita se da en el marco de una gira que inicia en la Argentina y que luego se extenderá a Brasil y Chile. Antes de la reunión con el Presidente, Scholz encabezó junto a Cafiero la tradicional Ofrenda Floral al Libertador General San Martín, en la Plaza homónima. Luego, se trasladó al Palacio San Martín, en donde tuvo lugar el encuentro bilateral con el presidente Alberto Fernández.

Esta fue la tercera oportunidad en que el presidente Alberto Fernández se reunió con Scholz, luego de los encuentros que mantuvieron previamente en mayo y junio de 2022 en Alemania, en los que entre otros temas, analizaron el impacto de la guerra en Ucrania en la producción, distribución y el mercado global de alimentos, como así también la agenda de cambio climático, la seguridad alimentaria y energética.

"Hemos tenido una muy buena charla bilateral dónde planteamos las preocupaciones que tenemos los dos sobre las cosas que están pasando en el mundo como la invasión en rusa sobre territorio ucraniano y sus consecuencias negativas para el mundo", señaló Fernández en el inicio de la rueda de prensa. Y al respecto, agregó: "El canciller me ha invitado a participar de la iniciativa del club del clima sabiendo que el problema climático lo padece el mundo. Estamos absolutamente dispuestos a acompañar la iniciativa".

Por su parte, Scholz aseguró que le “interesa tener una cooperación estrecha con Argentina en materia energética” y aseguró que ambos países deben cooperar sobre “el cambio climático”. El canciller alemán indicó que su país aspira a mantener un “espíritu constructivo” en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur.

Fernández afirmó que con la llegada de Inacio Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, el bloque regional del Mercosur estará en "mejores condiciones" de negociar con Europa. "Queremos impulsar el acuerdo entre la UE y el Mercosur y lograr ponerlo en marcha. Le he planteado al canciller las dificultades muy puntuales que plantean algunas políticas europeas. Nuestro deseo es no seguir alargando la discusión y prontamente poner en marcha el acuerdo", apuntó Fernández.

"Las relaciones comerciales entre la UE y Mercosur deben ser buenas y las negociaciones ya son de larga data. Por eso es importante tener un espíritu constructivo y trabajar codo a codo para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Lo más importante es que se lleven a cabo pronto", destacó Scholz.



Tras la reunión con Fernández, se realizó un encuentro ampliado con integrantes de ambos países, donde se firmaron instrumentos en materia comercial con el ministro de Economía, Sergio Massa y se realizó un encuentro empresarial con directivos de firmas alemanas que integran la comitiva que encabeza Scholz, y representantes de firmas argentinas.



LA ARGENTINA BUSCA AUMENTAR

LAS EXPORTACIONES A ALEMANIA

La Argentina pretende incrementar las ventas Alemania, una de las principales economías del mundo. En 2022, el intercambio comercial con Alemania fue 7,9% mayor que en 2021, pero aún no logró recuperar el nivel de 2019.

En medio de la visita del canciller federal germano, Olaf Scholz, un análisis de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que, en 2022, el intercambio comercial entre Argentina y Alemania fue de 3.602 millones de dólares.

De esta manera, el comercio bilateral volvió a crecer al igual que en 2021, pero aún se encuentra un 3% por debajo del valor de 2019 (asimismo, ese año había mostrado una caída con respecto al 2018 del 15,8%).

El año de máximo nivel de comercio bilateral fue 2011 con 6.132 millones de dólares y, luego, entre 2012-2019 el valor promedio anual fue de 4.696 millones de dólares.

En 2022, las exportaciones de Argentina hacia Alemania fueron de 883 millones de dólares, es decir que tuvo un incremento del 8,9% con respecto al año anterior. Entre los principales productos exportados se encontraron carnes bovinas (28,4% del total), aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (6,1%) y "Tops" de lana peinada (5,8%).

Por otro lado, las importaciones argentinas desde Alemania alcanzaron los 2719 millones de dólares, implicando una expansión del 7,6% con respecto a 2021. Los principales productos importados fueron productos inmunológicos dosificados, con el 5,6% del total, seguido de medicamentos con compuestos heterocíclicos (3,6%) y partes de turbinas de gas (3,3%).

El saldo de la balanza comercial entre Argentina y Alemania registró un déficit de 1.837 millones de dólares en 2022, lo que reflejó un empeoramiento respecto a la comparación con 2021 dado que el saldo del comercio bilateral había presentado un déficit de 1716 millones de dólares.

En 2022, las exportaciones argentinas a Alemania estuvieron en niveles similares al año 2005 y siguen por debajo de los mil millones (2018 fue el último año con un valor superior a ese monto), por lo cual el valor de las exportaciones se encuentra un 64,5% por debajo de su máximo histórico en 2011.

Por su parte, las importaciones crecieron en 2022 y lograron superar el valor de 2019, aunque continúan siendo notoriamente menores que el récord del 2013. (NA)