Continúan sin cambios los internados por psitacosis

"Los cuatro pacientes internados en el Hospital permanecen este sábado sin cambios, dos se encuentran en el área de clínica general y dos en terapia intensiva con el tratamiento correspondiente por el cuadro de neumonía bilateral derivado de la psitacosis". El parte médico brindado a este Diario anoche desde el Hospital "Dr. Jaime Ferré" no hace más que mantener la preocupación de los rafaelinos ante un inusual caso de la enfermedad que transmiten las aves, en particular los loros, cuya superpoblación está a la vista en la ciudad.

Fuentes del Gobierno municipal señalaron que entre lunes o martes habrá información oficial desde el área de Zoonosis que depende de la Subsecretaría de Salud. La psitacosis "se transmite a las personas a través de excrementos secos, secreciones respiratorias polvo plumas, secreciones oculares o incluso por el contacto directo con las aves. Estas secreciones, al secarse, permanecen en el aire y son aspiradas por las personas y de esta manera se infectan", explicó la Dirección Regional de Salud el viernes cuando confirmó los cuatro casos.

En principio, un integrante de la familia afectada había llevado un loro que encontró en un predio del barrio a la vivienda. Y ahí comenzaron los contagios de esta enfermedad que puede ser mortal en el caso de las personas con comorbilidades. Los síntomas que produce la enfermedad son fiebre, decaimiento, fatiga y cansancio y puede progresar a cuadros de neumonía grave con complicaciones hepáticas y renales, detalló la Dirección Regional de Salud.

Ante esta situación, la Dirección Regional de Salud recomendó a las personas que posean aves tener las siguientes precauciones:

• Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente sin acinarlas.

• Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

• No permanecer largos períodos en habitaciones donde haya aves.

• No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública.

• No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

• Ante la presencia de síntomas consultar a un médico y referir que posee aves.



RECOMENDACIONES ANTE LA

TRIQUINOSIS Y SALMONELLA

La salud bajo amenaza: a la preocupación generada por los casos de triquinosis registrados en las últimas semanas en el sur de la provincia de Santa Fe por el consumo de chacinados se sumó ahora el brote de intoxicación alimentaria registrado en la localidad bonaerense de Berazategui por ingerir carne contaminada con salmonella y shiguella.

El Ministerio de Salud de Santa Fe solicitó esta semana "evitar el consumo de alimentos chacinados que no hayan pasado por controles sanitarios". "Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención, ante la aparición reciente de brotes en las localidades de Granadero Baigorria, San Lorenzo y Rufino, se advierte que la principal fuente de transmisión son los productos de carne de cerdo y sus derivados elaborados, que no hayan pasado por los controles correspondientes", indicaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo a la cartera de salud, se habían detectado más de 20 casos sospechosos en tanto que 8 fueron confirmados, de los cuales cuatro se registraron en Granadero Baigorria, tres en San Lorenzo y uno en Rufino.

Mientras que el jueves último se informó que dos hombres, de 36 y 48 años, habían muerto el 12 y el 17 de enero pasados tras presentarse en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui con sendos cuadros de diarrea y vómitos que se agudizaron con el correr de las horas. La Municipalidad de Berazategui indicó que, tras los primeros análisis realizados por la Dirección de Bromatología, "los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de shigella y salmonella" y que las dos personas fallecidas "afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas".

Frente a este escenario, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria emitió ayer un comunicado con una serie de recomendaciones a la población para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

"Utilizar siempre agua segura; practicar costumbres de higiene como lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño, después de cambiar los pañales y, las madres, antes de dar de mamar. También antes y después de preparar alimentos (en especial después de tocar carne cruda) y consumirlos", detalló la coordinadora de la Agencia local, Maia Mark. Mantener la higiene en la preparación de alimentos y utilizar alimentos frescos, limpios, bien cocinados y recientemente preparados. Así como también lavar y desinfectar cuidadosamente con agua segura frutas y verduras sobre todo si se consumen crudas y en lo posible, pelarlas", continuó.

"Es muy importante cocinar bien los alimentos; no consumir productos con mal olor. En la preparación, asegurar la limpieza del lugar, evitar la utilización de los mismos utensilios para carnes crudas y el resto de los productos; no consumir alimentos elaborados con huevos crudos", sumó la funcionaria.

Finalmente, Mark recomendó "no consumir alimentos elaborados con huevos crudos; consumir leche, derivados lácteos y jugos que estén pasteurizados; conservar alimentos frescos y cocidos en la heladera; y evitar la ingesta de medicamentos sin indicación médica e infusiones caseras".

A los casos de infección alimentaria causados por la triquinosis en el sur santafesino o en el Conurbano, y los de psitacosis debe agregarse que el Covid sigue entre nosotros.